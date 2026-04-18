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मंडला में जन्म लेते ही मां ने बच्ची को ठुकराया, टोकरी में रख खेत में नवजात को अकेले छोड़ा

मंडला में खेतों के बीच बांस की टोकरी में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, डॉक्टर ने जांच के बाद बच्ची को बताया मृत.

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मंडला में खेतों के बीच मिली नवजात बच्ची (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 10:40 PM IST

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मंडला: नैनपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पाला सुंदर के बरगांव में खेतों के बीच एक नवजात बच्ची मिली है. मासूम को ठंडी जमीन पर अकेले बेबस छोड़ दिया गया था. राह चलते लोगों की नजर जब उस पर पड़ी, तो उसे तुरंत नैनपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. जहां डॉक्टरों ने पूरी जांच की, लेकिन बच्ची का पल्स नहीं आ रहा था. जिसके बाद डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया.

समय से पहले हुआ था बच्चे का जन्म

डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची का जन्म समय से पहले हुआ था. इसलिए उसका वजन बहुत कम था. इसके साथ ही बच्ची का जन्म के बाद उसका विशेष ख्याल रखना होता है और मां के शरीर की गर्माहट या एक निश्चित तापमान में बच्चे रखना जरूरी होता है. लेकिन खुले में बच्चे को छोड़ देने के बाद उसे गंभीर संक्रमण होने की आशंका बताई गई.

मंडला में बांस की टोकरी में मिली नवजात बच्ची (ETV Bharat)

वहीं, डॉक्टरों ने बच्ची का करीब आधे घंटे तक एनालिसिस किया और पल्स आदि भी चेक किए. जिसमें बच्ची के जीवित होने के कोई लक्षण दिखाए नहीं दिए और उसका पल्स और बीपी भी नहीं चल रहा था. जिससे डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही बच्ची की मौत का सही कारण सामने आ सकता है.

नवजात को अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस

नैनपुर थाना के निरीक्षक बलदेव सिंह मुजाल्दा ने बताया कि "फोन के माध्यम से खेत में एक बच्ची के होने की सूचना प्राप्त हुई थी. जिसपर हमने पूरी तत्परता के साथ घटना स्थल पर पहुंचे. जहां हमने देखा कि बांस की टोकरी में नवजात को कपड़े में लपेट कर छिपाया गया था. जिस पर जब ग्रामीणों की नजर पड़ी, तो वे नवजात को निकाल कर पुलिस को सूचना दी. हम मौके पर पहुंचने के बाद तत्काल नवजात को अस्पताल नैनपुर लाए. जहां नवजात बच्ची की जांच की गई."

डॉक्टर ने जांच के बाद बच्ची को किया मृत घोषित

इस मामले को लेकर डॉ. जे पी सैयाम ने कहा, "बच्ची की प्रीटाइम डिलीवरी है. जिससे उसका वजन काफी कम है. इसके साथ ही बच्चे को खुला में रखा गया था, तो बच्ची को हाइपोथर्मिया सहित अन्य संक्रमण हो सकते हैं. बच्चे को आधे घंटे तक पूरी जांच की गई. बच्ची को ऑक्सीजन भी दिया गया, लेकिन बच्ची रिवाइव नहीं कर पाई. बच्ची का पल्स, बीपी कुछ भी नहीं मिला. जिससे हमने उसे डेड घोषित कर दिया."

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