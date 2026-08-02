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मंडला में जादू टोना के शक में भतीजे ने की चाचा की हत्या, खेत में मिला खून से लथपथ शव

मंडला में जादू-टोने के शक में हत्या, भतीजे ने चाचा की बेरहमी से की हत्या, खेत में शव मिलने से सनसनी, भतीजा गिरफ्तार.

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मंडला में जादू टोना के शक में भतीजे ने की चाचा की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
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मंडला: मोहगांव थाना क्षेत्र के खर्राछापर गांव में एक 40 वर्षीय युवक का खून से सना शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही मोहगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक की हत्या उसके ही भतीजे ने जादू-टोना के शक में धारदार हथियार से की है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जादू-टोने के शक में भतीजे पर हत्या का आरोप

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, "पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहगांव थाना अन्तर्गत खर्राछापर गांव में जानी लाल चिचाम के खेत में किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. जिसके कान के पीछे गहरे चोट के निशान हैं, जो किसी धारदार हथियार से किये गए हैं. मृतक की पहचान इंद्रलाल पिता मनीराम (40 वर्ष) के रूप में हुई है."

खेत में मिला खून से लथपथ शव, भतीजा गिरफ्तार (ETV Bharat)

एएसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया, "पुलिस पड़ताल में सामने आया है कि इंद्रलाल घर से पत्नी से रुपए लेकर यह कहकर निकला था कि वह गुटखा लेने जा रहा है लेकिन देर तक वापस नहीं लौटा. बाद में उसका शव खेत में खून से लथपथ हालत में मिला. प्रारंभिक जांच में मृतक के भतीजे प्रमोद द्वारा जादू-टोना के संदेह में धारदार हथियार से हत्या किए जाने की बात सामने आई है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है."

भतीजे को चाचा पर था जादू टोने का शक

एएसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया, "भतीजे प्रमोद को शक था कि इंद्रलाल उसके परिवार के लोगों पर जादू-टोना करता है. इसके चलते सबसे पहले उसके बड़े पिता फिर पत्नी और बाद में उसकी तबीयत खराब रहने लगी. एसपी के निर्देश के बाद बनी पुलिस टीम ने प्रारंभिक जांच के बाद देखा कि इसी कारण भतीजे प्रमोद ने अपने दूर के रिश्ते के चाचा इंद्रलाल की मौका देखकर हत्या कर दी.

भतीजे ने कबूला अपना जुर्म

मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस ने भतीजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस पूछताछ में भतीजे प्रमोद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि उसके चाचा हमेशा झाड़फूंक करने वालों के संपर्क में रहते थे और मेरे परिवार के लोगों पर जादू टोना करवाता था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे जांच जारी है.

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