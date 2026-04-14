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IPL मैच से ज्यादा रोमांच सट्टे में, हरेक गेंद पर लाखों इधर से उधर, बीच में पुलिस का खलल

मध्य प्रदेश में आईपीएल सट्टा रैकेट सक्रिय. मंडला और नर्मदापुरम पुलिस ने आरोपियों को गिरप्तार 60 लाख का हिसाब-किताब किया जब्त.

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मंडला और नर्मदापुरम मेंं सट्टे के अड्डों पर छापा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 1:56 PM IST

3 Min Read
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मंडला/नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश में आईपीएल शुरू होते ही सट्टेबाज सक्रिय हो जाते हैं. सट्टा खेलने वाले भी इस अवैध काम में मशगूल हो जाते हैं. ऐसे में पुलिस भी ऐसी अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए तैयार रहती है. सोमवार को मंडला और नर्मदापुरम पुलिस ने आईपीएल सट्टे का भंडाफोड़ कर आरोपियों को गिरफ्तार किया. सट्टा खिलाने के उपकरणों के साथ ही लाखों रुपये का हिसाब-किताब जब्त किया गया.

मंडला में आईपीएल सट्टा रैकेट का पर्दाफाश

मंडला कोतवाली पुलिस ने आईपीएल सट्टा रैकेट का पर्दाफाश किया. कटरा क्षेत्र के किराए के मकान में चल रहे इस अवैध कारोबार पर पुलिस ने दबिश देकर 03 सट्टेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के अनुसार "मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एसडीओपी पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने आरोपियों को धर दबोचा. जांच में खुलासा हुआ कि ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के जरिए करीब 40 लाख रुपये का लेन-देन किया गया था."

मंडला एसपी रजत सकलेचा (ETV BHARAT)

किराये के मकान में सट्टेबाजी का अड्डा

आरोपी किराए के मकान से ही पूरा नेटवर्क संचालित कर रहे थे और मल्टी-सिम मोबाइल, लैपटॉप व अन्य उपकरणों के माध्यम से सट्टेबाजी को अंजाम दे रहे थे. पुलिस ने मौके से नकद राशि, मोबाइल फोन, लैपटॉप, रजिस्टर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं, जिनमें सट्टे के पूरे हिसाब-किताब दर्ज है. एसपी रजत सकलेचा ने बताया "यह कार्रवाई आईपीएल के दौरान बढ़ रही अवैध सट्टा गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई. नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है."

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मंडला में आईपीएल सट्टा रैकेट का पर्दाफाश (ETV BHARAT)

नर्मदापुरम में 4 युवक गिरफ्तार

नर्मदापुरम के इटारसी में पुलिस ने आईपीएल सट्टा संचालित करने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो सगे भाई और उनका एक दोस्त शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप, स्कूटी सहित कुल 14 लाख 22 हजार रुपये की सट्टा सामग्री जब्त की है.

थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला के नेतृत्व में टीम ने नाला मोहल्ला स्थित अंकित अजनेरिया के मकान में आईपीएल सट्टे के अड्डे पर दबिश दी. मौके पर अंकित पिता शेर सिंह अजनेरिया, पंकज पिता शेर सिंह अजनेरिया निवासी नाला मोहल्ला इटारसी, दीपक पिता द्वारका प्रसाद जूनानिया निवासी मेहरा गांव इटारसी तथा रोहित पिता दीपक सक्सेना निवासी नाला मोहल्ला इटारसी को सट्टा संचालित करते हुए पकड़ा गया.

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नर्मदापुरम में सट्टा खिलाने वाले 4 युवक गिरफ्तार (ETV BHARAT)

ऑनलाइन सट्टा वेबसाइट से जुड़े थे

एसपी नर्मदापुरम सांई कृष्ण थोटा ने बताया "पुलिस ने आरोपियों के पास से 25 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, वाई-फाई कनेक्शन, प्रोजेक्टर, एक स्कूटी, 6 बैंक पासबुक और 5 एटीएम कार्ड बरामद किए. पूछताछ में मुख्य आरोपी अंकित अजनेरिया ने बताया कि वह गूगल क्रोम के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा वेबसाइट पर लॉगिन कर लोगों को हार-जीत का दांव लगवाता था. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 324/26 धारा 4(क) सट्टा एक्ट एवं 112(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है."

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