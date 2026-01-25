ETV Bharat / state

मां नर्मदा के दर्शन करने घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, अर्पित की सैकड़ों मीटर लंबी चुनरी

मंडला में नर्मदा घाटों पर पहुंचे हजारों की संख्या में श्रद्धालु, हर्षोल्लास के साथ मनाई गई नर्मदा जयंती.

MANDLA NARMADA JAYANTI 2026
मंडला में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई नर्मदा जयंती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 7:55 PM IST

2 Min Read
मंडला: नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर मंडला के सभी नर्मदा घाट भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आए. मान्यता है कि मां नर्मदा के पावन दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है. इसलिए अल सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा के दर्शन और पूजन के लिए घाटों पर पहुंचे. नर्मदा जयंती के अवसर पर श्रद्धालु दूर-दराज क्षेत्रों से मां नर्मदा के दर्शन करने मंडला पहुंचे. इस अवसर पर प्रशासन की ओर से विशेष सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम रहा.

मां नर्मदा को अर्पित की चुनरी

सुबह से ही सभी घाटों पर पूजा-अर्चना शुरू हो गई. श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से मां नर्मदा की आराधना में लीन दिखाई दिए. जगह-जगह भंडारों का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया. नर्मदा जयंती के उल्लास में भक्तगण भजन-कीर्तन करते हुए झूमते नजर आए और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा. इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा को सैकड़ों मीटर लंबी चुनरी अर्पित की.

मंडला में नर्मदा घाटों पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु (ETV Bharat)

नर्मदा जंयती पर भंडारे का आयोजन

कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने बताया कि "नर्मदा जन्मोत्सव केवल आज का पर्व नहीं, बल्कि यह सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ उत्सव है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने जगत कल्याण के लिए मां रेवा की तपस्या कर उन्हें मृत्यु लोक में आमंत्रित किया था. इसके बाद मां नर्मदा अमरकंटक पर्वत से प्रकट होकर समुद्र की ओर प्रवाहित हुईं और आज भी मानव जीवन का कल्याण कर रही हैं." उन्होंने आगे कहा, "सुबह 7 बजे से हमलोग भंडारा चला रहे है. जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया."

Mandla maa narmada janm utsav
मां नर्मदा के दर्शन करने घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब (ETV Bharat)

'मां नर्मदा के दर्शन मात्र से मिलता पुण्य'

नर्मदा घाट पर पहुंचे श्रद्धालु अरविंद सोनी ने बताया कि "मां नर्मदा की पावन धरा पर आज उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है. इसलिए आज मैं उनका दर्शन करने आया हूं और प्रत्येक साल मैं यहां आता हूं. पूरे जगत में जाना जाता है कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से सारे पुण्य मिलते हैं. इसलिए उनका जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है."

