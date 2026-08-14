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मंडला में नर्मदा नदी के अनोखे भक्त, जलमग्न घाटों पर की ऐसी सफाई की शाइन मारने लगे पत्थर

सेवादारों ने हाथों से साफ किए नर्मदा घाट इसी बीच माहिष्मती घाट पर कुछ ऐसा देखने मिला, जिसने मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा का एक अलग ही रूप सामने ला दिया. चार-पांच छोटे बच्चे अपने हाथों से घाट की सीढ़ियों को नर्मदा जल से धो-धोकर साफ करने में जुटे थे. न उनके हाथों में कोई सफाई का सामान था, न किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था. उनके मन में बस एक ही भाव था शाम की नर्मदा आरती से पहले मां का घाट स्वच्छ और सुंदर नजर आना चाहिए.

मंडला: मां नर्मदा के प्रति आस्था और भक्ति की ऐसी तस्वीर शायद ही कहीं और देखने को मिले. मंडला के सुप्रसिद्ध माहिष्मती घाट पर इन दिनों नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से घाट की पांचों आरती चौकियां जलमग्न हो गई थीं. घाट की दस से अधिक सीढ़ियां भी पानी में डूब गईं. जलस्तर कम होने के बाद जब पानी उतरा तो सीढ़ियों और पूरे घाट पर कापू की मोटी परत जम गई.

बच्चे सीढ़ी-दर-सीढ़ी कापू साफ करते रहे. चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि सेवा का संतोष दिखाई दे रहा था. उन्हें न किसी पारिश्रमिक की उम्मीद थी और न ही किसी दिखावे की चाह. उनकी इस छोटी-सी सेवा में मां नर्मदा के प्रति गहरी आस्था और संस्कारों की बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही थी.

नर्मदा नदी के घाटों पर चला सफाई अभियान (ETV Bharat)

जिम्मेदारी समझकर कर रहे घाटों की सफाई

मां नर्मदा की सेवा में जुटे इन बाल भक्तों ने ईटीवी भारत को बताया कि, ''भक्ति सिर्फ पूजा करने का नाम नहीं, मां के आंगन को अपने हाथों से संवारना भी भक्ति है. आज हम सभी साथियों ने मिल कर बीड़ा उठाया है कि महिष्मति घाट के सभी घाट सुंदर और साफ हो जिससे माँ नर्मदा में दूर दूर से आने वाले मां नर्मदा भक्तों के घाट स्वच्छ और सुंदर दिखे.'' माँ नर्मदा की सेवा कर रहे सेवादार कन्हैया नंदा ने बताया कि, ''हमारी रोजी रोटी भी माँ से ही चलती है. हम सभी दोस्तों ने बीड़ा उठाया की जब जब घाटों में गंदगी या कीचड़ होती है तो हम अपनी जिम्मेदारी समझ और माँ की सेवा समझकर ये कार्य करते हैं.''

दूर दूर से आते हैं भक्त

वहीं, एक और सेवादार हनुमत मांझी ने बताया कि, ''बारिश के दिनों में बाढ़ की स्थिति में सीढ़ियों में मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे बहुत अधिक फिसलन हो जाती है. इस वजह से दुर्घटना होने की स्थिति बन जाती है. माँ नर्मदा के दर्शन और पूजा पाठ के लिए दूर दूर से भक्तों का आना लगा रहता है, उनके साथ कोई अनहोनी न हो इसलिए हम सभी दोस्तों ने सफाई का बीड़ा उठाया हुआ है. ये सेवा भाव के साथ ही मां की भक्ति भी हो जाती है.''

मंडला की पहचान केवल नर्मदा के किनारे बसे शहर के रूप में नहीं, बल्कि उस धरती के रूप में है जहां नर्मदा को लोग नदी नहीं, मां मानते हैं. यहां नर्मदा सिर्फ जलधारा नहीं, बल्कि पालनहारी है. यही भावना इन बाल भक्तों की सेवा में भी दिखाई दी. घाट पर अचानक पहुंचे लोगों ने जब बच्चों को इस तरह सेवा करते देखा तो उनकी भक्ति को कैमरे में कैद कर लिया. बिना किसी प्रचार और स्वार्थ के बच्चों द्वारा की जा रही यह सेवा बताती है कि आस्था उम्र की मोहताज नहीं होती.