एयरपोर्ट की भांति दिखने लगा मंडला का नैनपुर रेलवे स्टेशन, मिलने लगी आधुनिक सुविधाएं
अमृत भारत योजना के तहत मंडला का नैनपुर रेलवे स्टेशन का लुक चेंज. पहली ही नजर में दिखने लगा वर्ल्ड क्लास.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 3:13 PM IST
मंडला : अमृत भारत स्टेशन योजना ने नैनपुर रेलवे स्टेशन की किस्मत बदल दी है. कई असुविधाओं से जूझ रहे नैनपुर रेलवे स्टेशन का नया रंग-रूप देखकर नगरवासी यकीन नहीं कर पाए. यहां हुए पुनर्विकास कार्यों को देखकर नैनपुर के लोग दंग रह गए. अब नैनपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी हैं. दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.
आकर्षक स्टेशन भवन, हाई फाई यात्री प्रतीक्षालय, आधुनिक शौचालय, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली, सुगम आवागमन, सौंदर्यीकरण तथा स्थानीय कला एवं संस्कृति की झलक को समाहित करते हुए स्टेशन को विकसित किया गया है.
नैनपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 18 करोड़ खर्च
नैनपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास ₹17.86 करोड़ खर्च हुए. अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया गया है. अब यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलने लगी हैं. शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नैनपुर सहित देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया.
नैनपुर रेलवे स्टेशन के विश्वस्तरीय बनने से क्षेत्र में व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे. नैनपुर अपनी पुरानी रेल विरासत और कान्हा नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार (एंट्री गेट) के रूप में मशहूर है, अब देश के आधुनिक रेलवे स्टेशनों में अपनी एक नई पहचान बनाएगा.
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समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम
नैनपुर में आयोजित समारोह में चित्रकला, निबंध, प्रश्नोत्तरी, ड्राइंग एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए. इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की दूरदर्शी एवं जनकल्याणकारी पहल है. मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा "नैनपुर स्टेशन अंग्रेजो द्वारा 1904 में स्थापित किया गया था. आज इस स्टेशन को देखकर बहुत खुशी होती है." कार्यक्रम में मंडला के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री सम्पतिया उईके, नागपुर डीआरएम दीपक गुप्ता आदि मौजूद रहे.