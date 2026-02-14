ETV Bharat / state

मंडला के नैनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही टूट पड़े जवान, लोगों को स्ट्रेचर पर लेकर निकले

मंडला में नैनपुर रेलवे स्टेशन पर गूंजे सायरन, बम विस्फोट की सूचना पर ट्रने के अंदर रेस्क्यू करने दौड़े जवान.

MANDLA SOLDIERS MOCK DRILL
आपात स्थिति से निपटने किया अभ्यास (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 10:39 PM IST

Updated : February 14, 2026 at 10:44 PM IST

मंडला: नैनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने के बाद अचानक अफरा-तफरी जैसा माहौल हो गया. सायरन बजने लगे और जवान ट्रेन की ओर भागते नजर आए. कुछ ही देर में जवान ट्रेन के अंदर से लोगों को स्ट्रेचर पर लेकर बाहर आते दिखे. इसके बाद ट्रेन से उतारे गए लोगों को प्राथमिक इलाज देकर आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया का प्रदर्शन किया. स्थिति ऐसी बनी हुई थी जैसे कोई बड़ा विस्फोट हुआ हो और इस घटना में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हों. आखिर क्या थी सच्चाई आइए जानते हैं.

आपात स्थिति से निपटने का किया अभ्यास

नैनपुर रेलवे स्टेशन पर किसी आतंकी हमले, बम विस्फोट जैसी आपात स्थितियों में रेस्क्यू कार्य करने का अभ्यास किया गया. बम निरोधक दस्ते ने संदिग्ध वस्तु की जांच की. एनडीआरएफ की टीमों ने विस्फोट के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए घायलों को सुरक्षित निकालने की प्रैक्टिस की. वहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आपातकाल स्थिति में घायलों को प्राथमिक इलाज देने का प्रदर्शन किया.

मंडला में नैनपुर रेलवे स्टेशन मॉक ड्रिल करते जवान (ETV Bharat)

वास्तविक संकट से निपटने किया मॉक ड्रिल

डीआरएम दीपक गुप्ता ने बताया, "इस तरह की मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वास्तविक संकट की स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया तेज, संगठित और प्रभावी हो. सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय ही बड़े हादसों में जनहानि को कम कर सकता है. इस अभ्यास में एनडीआरएफ, रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त भागीदारी रही. हर एजेंसी ने अपनी-अपनी भूमिका का बारीकी से निर्वहन किया, जिससे वास्तविक आपातकाल में कोई भ्रम या देरी न हो."

MANDLA EMERGENCIES MOCK DRILL
वास्तविक संकट से निपटने किया मॉक ड्रिल (ETV Bharat)

विस्फोट का सीन किया था क्रिएट

एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट रवि कुमार ने बताया "अचानक हुए विस्फोट की तरह एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था. जिसके तहत एक डिब्बा चिन्हित होता है, जिसमें कुछ एक कोच की क्षतिग्रस्त होने और उसमें लोगों को फंसे होने की जानकारी हमारे कंट्रोल रूम को मिलती है. हमारी टीम नैनपुर घटनास्थल की तरफ रवाना हुई. जिसके बाद रेस्क्यू का अभ्यास कर टीम द्वारा घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया."

Last Updated : February 14, 2026 at 10:44 PM IST

संपादक की पसंद

