साकार हुए सपने साजन के! मंडला में एक मंडप के नीचे 130 जोड़ों ने थामा एक-दूसरे का हाथ
मंडला के इंद्री में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में प्रत्येक जोड़े को 49 हजार रुपये का चेक और घरेलू सामग्री गिफ्ट की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 12:51 PM IST
मंडला : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत नैनपुर की ग्राम पंचायत इंद्री में सामूहिक विवाह समारोह में 130 जोड़े एक डोर से बंध गए. इन जोड़ों के वैवाहिक जीवन की शुरुआत होने पर शुभकामनाएं देने के लिए परिजन, रिश्तेदारों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. आयोजन स्थल पर देखकर ऐसा लगा जैसे ये केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि सामूहिकता, समानता और सहयोग की मिसाल है.
प्रत्येक जोड़े को 49 हजार नगद और सामान मिला
सामूहिक विवाह समारोह में हर वर्ग और समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई. योजना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संबल प्रदान कर उन्हें सामाजिक परंपराओं के निर्वहन में सहयोग देना है. इसी उद्देश्य को साकार करते हुए प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद स्वरूप 49 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई.
इसके साथ ही गृहस्थी के प्रारंभ के लिए आवश्यक बर्तन एवं उपयोगी सामग्री भी भेंट की गई, जिससे नवदंपती को नए जीवन की शुरुआत में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े.
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ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता बढ़ाते हैं
लोगों का कहना है कि यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक समरसता और सामूहिकता को भी बढ़ावा देती है. कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. विवाह के पवित्र बंधन में बंधे नए जोड़े कुबर मारवी ने बताया "हम निर्धन परिवार से आते हैं. विवाह जैसे बड़े खर्चे को उठा पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है. आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह की सामग्री के साथ ही 49 हजार का चेक मिला है."
जनपद पंचायत सीईओ विनोद मारवी ने बताया "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ग्राम पंचायत इंद्री में 130 जोड़ों का पंजीयन किया गया था, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के अनुसार 165 जोड़ों में से 130 का विवाह सम्पन्न किया गया."