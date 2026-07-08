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4 बच्चों की ऑटो में डिलीवरी, चारों की मौत, मध्य प्रदेश के मंडला से हैरान करने वाला मामला

मामला मंडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया के पास का बताया जा रहा है. ऑटो में डिलीवरी के तुरंत बाद महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला के चारों नवजातों को मृत घोषित कर दिया. इस हृदयविदारक घटना के बाद से पूरा परिवार गम में डूब गया. वहीं, महिला का उपचार अस्पताल में जारी है और डॉक्टर उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं.

मंडला : मध्य प्रदेश के मंडला में चार बच्चों के एक साथ जन्म और फिर मृत्यु का दुखद मामला सामने आया है. यहां के बिछिया विकासखंड के नवगांवा की रहने वाली एक गर्भवती महिला को मंगलवार को प्रसव पीड़ा हुई. आनन-फानन में परिजन ऑटो से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया लेकर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में ही महिला का प्रसव हो गया, महिला ने ऑटो में ही चारों बच्चों को एकसाथ जन्म दिया लेकिन दुर्भाग्यवश चारों मृत पैदा हुए.

इस मामले पर पीड़ित महिला ने कहा, '' घर से 8 बजे निकले थे, फिर मनेगांव पहुंचे और फिर आगे गए, तभी रास्ते में सब खत्म हो गया. 4 नवजात में 3 लड़के और 1 लड़की थी, सारे खत्म हो गए.'' वहीं, इस मामले में बीएमओ अनूप भारती ने कहा, '' अस्पताल में निजी वाहन से महिला को लाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही 4 बच्चों की डिलीवरी हो गई, नवजातों की मौत हो चुकी थी, वहीं महिला को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया और उनकी देखभाल की जा रही है. महिला फिलहाल स्वस्थ हैं.''

अस्पताल में चारों नवजात मृत घोषित (Etv Bharat)

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प्रीमैच्योर डिलीवरी का मामला

एक्सपर्ट्स के मुताबिक जुड़वा या उससे ज्यादा बच्चे होने के मामलों में डिलीवरी के दौरान ज्यादा खतरा रहता है. आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि जुड़वा या उससे ज्यादा संख्या में बच्चे होने पर प्रीमैच्योर डिलीवरी यानी समय से पहले डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में डिलीवरी के दौरान बेहद सतर्कता बरती जाती है. इस मामले में भी प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई और खतरा काफी ज्यादा था. वहीं, समय पर इलाज नहीं मिलने से ऑटो में ही महिला की डिलीवरी हो गई, जिससे नवजातों के बचने की संभावना और कम हो गई थी.

महिला के परिजनों ने लगाए आरोप

इस मामले को लेकर महिला के परिजनों ने एंबुलेंस सेवा को लेकर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि प्रसव पीड़ा शुरू होते ही कई बार एंबुलेंसके लिए फोन किया गया लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो गर्भवती को ऑटो से अस्पताल लाए और तभी ये सब हो गया. महिला के पति ने आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर एंबुलेंस मिल जाती तो बच्चे बच सकते थे. वहीं डॉक्टर्स ने मृत्यु का कारण प्रीमैच्योर डिलीवरी और उससे जुड़े खतरों को बताया है.