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मध्य प्रदेश में भयंकर बारिश, बरगी बांध के 13 गेट खुले, मंडला समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात

मंडला, जबलपुर और पन्ना सहित कई जिलों में आफत की बारिश, नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, प्रशासन अलर्ट मोड पर.

MADHYA PRADESH HEAVY RAIN
मंडला, जबलपुर और पन्ना सहित कई जिलों में आफत की बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 10:07 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 10:36 PM IST

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मंडला/जबलपुर/पन्ना: मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश जारी है जिसके चलते मंडला, जबलपुर और पन्ना सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं. मंडला में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नर्मदा नदी का पानी अब खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है. शहर से लेकर गांव तक इलाके जलमग्न हो गए हैं. शहर का छोटा पुल पूरी तरह डूब गया है. कई जिलों में प्रशासन खतरों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है.

एसडीईआरएफ और होमगार्ड की टीमें तैनात

मंडला में पिछले 24 घंटे से जारी बारिश ने एक बार फिर नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा दिया है. गुरुवार सुबह 10 बजे नर्मदा नदी का जलस्तर 437.04 मीटर दर्ज किया गया जो खतरे के निशान से ऊपर है. जिले में बीते 24 घंटे में करीब 2.3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है. नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से शहर का छोटा पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है. पुल के ऊपर से करीब एक मीटर पानी बहने के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है. पुलिस एसडीईआरएफ और होमगार्ड की टीमें नदी किनारे और जलभराव वाले इलाकों में तैनात की गई हैं.

जबलपुर में बरगी बांध के 13 गेट खुला (ETV Bharat)

मौसम विभाग की डराने वाली खबर

आंकड़ों पर नजर डालें तो मंडला में 1 जून से 20 अगस्त तक कुल 33.96 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है. हालांकि पिछले साल इसी अवधि में 49.38 इंच बारिश हुई थी. मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है. एसडीईआरएफ के डिस्टिक कमांडेंट नरेश साहू ने बताया, "इस साल बारिश में दूसरी बार नर्मदा का छोटा पुल डूबा है, पुल पर 5 से 7 फीट तक पानी बह रहा था. इस बार अभी लगभग 4 फीट पुल के ऊपर से पानी बह रहा है. सभी घाटों पर विशेष निगरानी की जा रही है बेरिकेट लगा कर जनता को नियंत्रित किया जा रहा है."

NARMADA RIVER WATER INCREASE
रिहायशी इलाकों में पहुंचा पानी (ETV Bharat)

नर्मदा नदी के तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील

इसके अलावा जबलपुर बरगी बांध के कैचमेंट इलाके में लगातार बारिश हो रही है. इसकी वजह से बरगी बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. बरगी बांध के 13 गेट खोलकर लगभग 3988 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग नर्मदा नदी के तटीय इलाकों से दूर रहें, क्योंकि बांध के गेट खुलने के बाद धीरे-धीरे नदी का जलस्तर भी 8 से 10 फीट तक बढ़ सकता है.

मंडल में नर्मदा का तांडव (ETV Bharat)

खतरे के निशान पर पहुंचा बरगी बांध

बरगी बांध में पानी की आवक 1700 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जिसके चलते बांध का जल स्तर 421.31 मीटर हो गया है जो अधिकतम जल स्तर से मात्र सवा मीटर कम है. बरगी बांध परियोजना के अधिकारी राजेश गौड़ ने बताया कि "2 दिन पहले ही बरगी बांध के नौ गेट खोले गए थे. इससे लगभग 1031 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, लेकिन लगातार पानी की आवक बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से बरगी बांध में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और बरगी बांध प्रबंधन ने आज फिर चार गेट और खोले हैं."

NARMADA RIVER WATER INCREASE
नर्मदा नदी उफान पर (ETV Bharat)
WATER ENTER HOMES IN MANDLA
पन्ना में बाढ़ का पानी घरों में घुसा (ETV Bharat)

पन्ना में भी बाढ़ जैसे हालात

पन्ना में रुक-रुककर हो रही तेज बारिश के कारण बाघिन नदी उफान पर बह रही है. जिसके कारण कई गांव में नदी का पानी प्रवेश कर गया है और कई घरों में भी पानी घुस गया है, गांव के रास्ते भी प्रभावित हो गए हैं जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. कई रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच गया है जिससे भारी मात्रा में गृहस्थी का सामान भी खराब हो गया है. बाघिन नदी पन्ना की स्थानीय नदी है जो बृजपुर क्षेत्र के अंतर्गत बहती है. इसका उद्गम स्थान पन्ना के ग्राम पंचायत इटवाखास से ही होता है और यह आगे चलकर बृहस्पति कुंड में समाहित हो जाती है.

Last Updated : August 20, 2026 at 10:36 PM IST

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