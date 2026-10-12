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कान्हा में जंगल सफारी के दौरान बिल्कुल नजदीक से बाघ का दीदार, मोहन यादव ने सुनाए अनुभव

कान्हा में मोहन यादव ने की जंगल सफारी ( ETV BHARAT )

मंडला : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंडला जिला स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व का दौरा किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जंगल सफारी का आनंद लिया. उन्हें जंगल के राजा बाघ का दीदार भी हुआ. मुख्यमंत्री ने कान्हा की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की.

वन्यजीवों के बीच दिखा खास अंदाज