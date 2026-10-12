कान्हा में जंगल सफारी के दौरान बिल्कुल नजदीक से बाघ का दीदार, मोहन यादव ने सुनाए अनुभव
कान्हा टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक खूबसूरती देखकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिल बाग-बाग हो गया. कान्हा के स्टाफ की सराहना की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:43 PM IST
मंडला : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंडला जिला स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व का दौरा किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जंगल सफारी का आनंद लिया. उन्हें जंगल के राजा बाघ का दीदार भी हुआ. मुख्यमंत्री ने कान्हा की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की.
वन्यजीवों के बीच दिखा खास अंदाज
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों के बीच खास अंदाज देखने को मिला. जंगल सफारी के दौरान मुख्यमंत्री ने कान्हा की प्राकृतिक सुंदरता जैव विविधता को नजदीक से देखा. उन्होंने कहा "कान्हा टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध वन संपदा और बाघों की मौजूदगी के लिए देश-दुनिया में पहचान रखता है. यहां वन्यजीवों के संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास महत्वपूर्ण हैं."
कान्हा में जंगली भैंसों को बाड़े से छोड़ा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार परिक्षेत्र में जंगली भैंसा पुनर्स्थापना कार्यक्रम के अंतर्गत क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके 08 जंगली भैंसों को एक हेक्टेयर के छोटे बाड़े से 17 हेक्टेयर क्षेत्रफल में निर्मित बड़े बाड़े में मुक्त किया. इस पहल का उद्देश्य जंगली भैंसों को क्षेत्र की आबोहवा और पर्यावरण के अनुकूल बनाकर उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करना है.
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पदोन्नति पर एडशनल एसपी को दी बधाई
मुख्यमंत्री ने कहा "लगभग सौ वर्षों बाद कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार परिक्षेत्र में जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के सहयोग से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर आठ जंगली भैंसों को मध्य प्रदेश लाया गया."
मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान एक अधिकारी के लिए यादगार पल भी आया एसडीओपी से एडिशनल एसपी के पद पर पदोन्नत हुए अधिकारी की वर्दी पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं फ्लैप लगाया.