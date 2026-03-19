साड़ी पहनकर कबड्डी खेलने मैदान में उतरीं मंत्री, गजब फुर्ती देख तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा मैदान

साड़ी पहनकर कबड्डी खेलने मैदान में उतरीं मंत्री, गजब फुर्ती देख तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा मैदान
मोहन यादव सरकार की मंत्री संपतिया उइके गुरुवार को मंडला में कबड्डी आयोजन का शुभारंभ करने पहुंची, साड़ी पहनकर कबड्डी का खेल खेला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 11:03 PM IST
मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला में संगम घाट पर उस समय उत्साह और ऊर्जा का अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित जिला स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में खुद प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके मैदान में उतर आईं.
मैदान में उतरीं मंत्री
गुरुवार को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत संगम घाट पर जिला स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई. इस प्रतियोगिता ने न केवल खेल भावना को जीवंत किया, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और सामर्थ्य का भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया. जैसे ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके खिलाड़ियों के साथ कबड्डी के मैदान में उतरीं तो पूरा वातावरण तालियों और उत्साह से गूंज उठा.
तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा मैदान
प्रतियोगिता में जिला प्रशासन की महिला टीम और महिला जनप्रतिनिधियों की टीम के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ. इसमें मंत्री उइके के नेतृत्व में टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की. पूरे मैच के दौरान खिलाड़ियों में जोश, अनुशासन और खेल भावना का अद्भुत संगम देखने को मिला.
'खेल व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास का महत्वपूर्ण माध्यम'
इस अवसर पर मंत्री श्रीमती उइके ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास और शारीरिक-मानसिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है. इसको लगातार जारी रखना चाहिए. खेल के माध्यम से लोगों को अपने आपको निखारने और दिखाने का मौका मिलता है.
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मध्य प्रदेश सरकार में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सम्पतिया उइके ने कहा, "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित कर युवाओं और महिलाओं में नेतृत्व क्षमता तथा सहभागिता की भावना को मजबूत किया जा रहा है. संगम घाट पर आयोजित यह प्रतियोगिता केवल एक खेल आयोजन नहीं रही, बल्कि यह संदेश भी दे गई कि जब अवसर और मंच मिलता है, तो ग्रामीण अंचल की महिलाएं भी अपनी प्रतिभा और शक्ति से नई मिसाल कायम कर सकती हैं."