मंडला में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, हर-हर नर्मदे से गूंजा संगम घाट
मंडला में मकर संक्रांति से पहले उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, नर्मदा के संगम और महिष्मति घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 6:51 PM IST
मंडला: मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व को लेकर प्रशासन ने व्यापक रूप से तैयारी की है. देशभर में प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता था, लेकिन इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी शाम 5 बजे से 15 जनवरी दोपहर दो बजे तक स्नान का मुहूर्त है. बुधवार सुबह से नर्मदा किनारे के महिष्मति घाट और संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है.
नर्मदा किनारे उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
मंडला के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां से नर्मदा निकली है वहां भी प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन पहले ही लोग नर्मदा किनारे पहुंच जाते हैं और रात्रि विश्राम करके सुबह-सुबह नर्मदा मैया में डुबकी लगाते हैं. जिसके बाद पूजा अर्चना कर खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जाता है.
हर-हर नर्मदे के जयघोष से भक्तिमय हुआ घाट
बुधवार सुबह की पहली किरण के साथ ही नर्मदा किनारे स्थित महिष्मति घाट और संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और मां नर्मदा से सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान हर-हर नर्मदे के जयघोष से घाटों का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया. वहीं, मंडला के उन ग्रामीण अंचलों में जहां से नर्मदा का उद्गम है, वहां भी श्रद्धालुओं की विशेष मौजूदगी देखने को मिली.
श्रद्धालु नर्मदा तट पर करते हैं रात्रि विश्राम
ग्रामीण मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व से एक दिन पहले ही नर्मदा तट पर पहुंचकर रात्रि विश्राम करते हैं और ब्रह्ममुहूर्त में स्नान कर पूजा-अर्चना करते हैं. इसके बाद परंपरागत रूप से खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जाता है.
- मकर संक्रांति पर पतंग के साथ उड़ रही जानलेवा डोर, चाइनीज मांझे से कई जख्मी
- मोहन यादव का टेंपल कनेक्शन: सियासी तड़का या आस्था का सवाल, 2 साल में कितनी मंदिर यात्रा?
मकर संक्रांति को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और आपात सेवाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पुण्य स्नान कर सकें. कुल मिलाकर मंडला में मकर संक्रांति का पर्व नर्मदा मैया की गोद में आस्था, परंपरा और प्रशासनिक सतर्कता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है.