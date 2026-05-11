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मंडला में युवक ने दिखाई दिलेरी, तेंदुए का सिर जकड़कर बचाई अपनी जान

मंडला में शौच के लिए जंगल गए युवक पर तेंदुए ने किया हमला, युवक ने तेंदुए का सामना कर जकड़ लिया सिर, बचाई अपनी जान.

MANDLA LEOPARD ATTACKS
तेंदुए से भिड़ युवक ने बचाई अपनी जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 5:09 PM IST

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मंडला: वन परिक्षेत्र बम्हनी बंजर अंतर्गत खुकसर पौड़ी बीट में तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर घायल कर दिया. युवक सुबह शौच के लिए जंगल की ओर गया था. इसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया. युवक किसी तरह तेंदुए से बचकर गांव में पहुंचा, जहां लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

युवक ने तेंदुए का सिर जकड़ कर बचाई जान

घायल युवक अंकित विश्वकर्मा ने बताया कि "मैं खमड़िया, रायसेन का रहने वाला हूं. खुकसर में मेरा फेबरिकेशन का काम चल रहा है, जिसके लिए हम यहां आए हैं. जब सुबह-सुबह मैं फ्रेश होने के लिए जंगल में गया था. वहां तेंदुए ने मेरे ऊपर हमला कर दिया. मैं मौके पर अकेला था. जब मेरे पास तेंदुआ आया, तो मैं उसके पास खड़ा हो गया. जैसे ही तेंदुए ने मेरे ऊपर हमला किया, तो मैंने उसका सिर जकड़ लिया और चिल्लाने लगा. जिसके बाद तेंदुआ भाग गया, तो मैं गांव की ओर दौड़ पड़ा."

जंगल में युवक पर तेंदुए ने किया हमला (ETV Bharat)

वन विभाग ने दी 1 हजार की सहायता राशि

डिप्टी रेंजर शुभम शुक्ला ने बताया कि "फॉरेस्ट गार्ड के माध्यम से मुझे पता चला कि तेंदुआ ने एक युवक पर हमला कर घायल कर दिया है. इसके बाद मैंने तत्काल मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को बम्हनी अस्पताल में भर्ती कराया. तेंदुए के हमले में युवक को हल्की चोट आई है. तेंदुए के पंजे से उसके हाथ और पैर पर जख्म हुए हैं. जिसका इलाज किया जा रहा है. इसके साथ ही फिलहाल घायल युवक को 1 हजार रुपए की सहायता राशि भी दी गई है."

LEOPARD ATTACK SURVIVAL STORY
मंडला में युवक पर तेंदुए ने किया हमला (ETV Bharat)

लोगों से जंगल किनारे सतर्क रहने की अपील

क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. वहीं, वन अमला इस घटना की जांच में जुट गया है. इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे जंगल किनारे जाने से बचें और सतर्क रहें.

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