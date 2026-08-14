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मंडला के सरकारी गोदाम में रखा 70 लाख का गेहूं चट कर गए कीड़े, बर्बादी जारी है

मंडला में खैरी के सरकारी गोदाम में रखा गेहूं नष्ट ( ETV BHARAT )