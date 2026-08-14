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मंडला के सरकारी गोदाम में रखा 70 लाख का गेहूं चट कर गए कीड़े, बर्बादी जारी है

मंडला के खैरी स्थित सरकारी गोदाम में स्टोर किया गया 9 हजार में से 3 हजार बोरी गेहूं नष्ट. अमित चौरसिया की रिपोर्ट.

Mandla wheat Warehouse destroy
मंडला में खैरी के सरकारी गोदाम में रखा गेहूं नष्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 1:19 PM IST

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मंडला : सरकारी गोदाम में रखे गेहूं के साथ जिम्मेदारों ने किया खिलवाड़, नतीजा सामने है. गोदाम में रखा बड़ी मात्रा में गेहूं नष्ट हो चुका है. मामला मंडला के खैरी स्थित सरकारी गोदाम का है. यहां रखा करीब 70 लाख रुपये का गेहूं कीड़ों की भेंट चढ़ गया. ये अनाज जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचना था. देखरेख नहीं होने से गोदाम में रखा गेहूं धीरे-धीरे खराब होता चला गया.

गोदाम में भंडारित गेहूं में कीड़े लगे

गोदाम में भंडारित गेहूं में कीड़े लग गए और जिम्मेदार सोते रहे. बड़ी मात्रा में गेहूं खराब हो चुका है. इसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपये बताई जा रही है. ये गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीब और पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना था. अगर भंडारण के दौरान ही अनाज खराब हो जाए तो इसका सीधा असर सरकारी खजाने के साथ-साथ उन परिवारों पर भी पड़ता है, जिनके लिए यह अनाज रखा गया था. सवाल सिर्फ गेहूं खराब होने का नहीं है, उस पूरी व्यवस्था पर है, जिसके तहत सरकारी अनाज की सुरक्षा और गुणवत्ता की जिम्मेदारी तय की जाती है.

सरकारी गोदाम में रखा 70 लाख का गेहूं चट कर गए कीड़े (ETV BHARAT)

कीट नियंत्रण की व्यवस्था फेल

गोदाम में अनाज के रखरखाव, कीट नियंत्रण, समय-समय पर निरीक्षण और स्टॉक की निगरानी की व्यवस्था होती है, ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं खराब होने तक जिम्मेदारों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई. देखरेख की जिम्मेदारी मुख्यतौर पर गोदाम प्रभारी की होती है.

गोदाम प्रभारी पर गिरेगी गाज

जिला प्रबंधक स्टेट सिविल कारपोरेशन हेमंत वर्मा का कहना है "20 दिन पहले मैंने गोदाम का निरक्षण किया था. गेहूं की खराब स्थिति को देखकर गोदाम प्रभारी को नोटिस थमाया था. तीन टेंगो मे करीब 9000 बोरियां रखी हैं, जिनमें से 3000 बोरियों का गेहूं खराब है. बाकी बोरियां सुरक्षित हैं. सरकारी गेहूं क़े नुकसान की भरपाई अब गोदाम प्रभारी से की जाएगी. 2025-26 में इस अनाज की खरीदी की गई, जिसमे पिछले बर्ष 17 मीट्रिक टन का भंडारण किया गया था. कुछ अनाज डस्ट फॉर्मेट में तब्दील हो गया. इसको साफ-सफाई कर पुनः सुरक्षित किया जाएगा."

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