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प्रदेशभर में होगी कुदरत के सफाईकर्मियों की गिनती, कान्हा टाइगर रिजर्व में खास तकनीक का इस्तेमाल

मंडला: मध्य प्रदेश में 22 से 24 मई तक गिद्धों की ग्रीष्मकालीन गिनती किया जाना है. यह गणना वन विभाग द्वारा की जा रही है. इसका उद्देश्य गिद्धों की संख्या का पता लगाना और उनकी स्थिति का आकलन करना है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं.

वन क्षेत्र में गिद्धों की उपस्थिति महत्पूर्ण होती है. जंगलों में मृत जानवरों की साफ सफाई में उनकी भूमिका अहम होती है. गिद्ध पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखता है. कान्हा टाइगर रिजर्व के एसडीओ आशीष पांडे ने गिद्ध गणना की जानकारी देते हुए कहा, "प्रदेश के सभी वन मंडलों में गिद्धों की गणना की जाएगी. पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो गिद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है."

पर्यावरण के लिए जरूरी है गिद्ध (ETV Bharat)

कुदरत के सफाईकर्मियों की होगी गिनती (ETV Bharat)

'पर्यावरण के लिए जरूरी है गिद्ध'

एसडीओ आशीष पांडे ने आगे कहा, "अगर गिद्ध नहीं होंगे तो जंगलों में मृत पशुओं का अंबार लग जाएगा. गिद्ध जंगल में मृत जीव जंतु और हमारे आसपास में भी मृत पशुओं की सफाई करने का कार्य करते हैं. इसलिए गिद्धों की संख्या और उनका स्टेटस क्या है? इसको जानने के लिए गिद्ध गणना की जा रही है. इसके पहले इसी साल फरवरी माह में गिद्धों की गणना की गई थी. एक बार फिर 22 से 24 मई तक प्रदेश व्यापी गणना कराई जाएगी."

कान्हा टाइगर रिजर्व में होगी गिद्धों की गिनती (ETV Bharat)

खास तकनीक का होगा इस्तेमाल

गिद्धों की यह गणना कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के साथ बफर वनमंडल में की जाएगी. इसके अलावा अभयारण्य में आने वाले सभी 13 वन परिक्षेत्रों में की जाएगी. सर्वे में वनकर्मी गरूण डिजिटल नामक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे. इसमें गिद्धों का डेटा दर्ज करेंगे. इसके अलावा फील्ड स्टाफ तय प्रारूप में मैनुअल रिकॉर्ड भी तैयार करेगा. इससे पहले फरवरी 2026 में शीतकालीन गिद्ध गणना अभियान चलाया गया था. इस दौरान वन परिक्षेत्र में कुल 224 गिद्ध दर्ज किए गए थे.