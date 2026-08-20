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मंडला के जंगल में आदिवासी का टाइगर से 15 मिनट भीषण जंग, ताकत ऐसी की लाठी से हांका

मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में आदिवासी युवक लाठी लेकर बाघ से लड़ा. मंडला युद्द में हारा टाइगर. अमित चौरसिया की रिपोर्ट.

Mandla Man Tiger Batton War
भारी भरकम बाघ से आदिवासी युवक का 15 मिनट भीषण युद्ध ((Getty Image))
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 6:24 PM IST

3 Min Read
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मंडला : एक कहावत है कि अगर आप जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे. इस सवाल का जवाब मिला कि मैं क्या करूंगा,जो करेगा शेर ही करेगा. लेकिन टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में रहने वाले इस बात पर यकीन नहीं करते कि जो करेगा शेर ही करेगा. ये बात एक बार फिर सच साबित हुई. कान्हा टाइगर रिजर्व से सटे गांव के आदिवासी युवक पर जब बाघ ने हमला किया तो उसने हिम्मत नहीं हारी. उसने डटकर बाघ का मुकाबला किया और अंतत: टाइगर को जान बचाकर भागना पड़ा.

बाघ के हमले से नहीं डरा आदिवासी युवक

कान्हा टाइगर रिजर्व से लगे इलाकों में एक बार फिर बाघ के हमले ने ग्रामीणों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्राम करेली में जंगल की ओर जा रहे 30 वर्षीय युवक संतोष मेश्राम पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया. भारी भरकम बाघ के हमले के बाद भी युवक ने हिम्मत नहीं हारी और उसका डटकर मुकाबला किया. करीब 15 मिनट तक बाघ और युवक के बीच भीषण युद्ध चला. इसी दौरान पास में पड़ी एक लकड़ी लेकर युवक ने खुद का बचाव किया. लेकिन बाघ आज कुछ और ही मूड था.

बाघ के हमले से युवक के सिर, हाथ और पैर में चोटें (ETV BHARAT)

युवक के सिर, हाथ और पैर में चोटें

इस दौरान बाघ ने युवक पर दांतों और नाखूनों से हमला किया. युवक भी लगातार बाघ के हमले का जवाब देता रहा. बाघ के हमले से युवक के सिर और हाथ में चोटें आई हैं. बाघ के हमले में घायल संतोष ने बताया "वह अपने घर से खेत की तरफ जा रहा था कि अचानक से बाघ ने हमला कर दिया. काफी देर तक बाघ से मुकाबला हुआ. कुछ देर बाद कुछ लोगों ने मेरी आवाज सुनी और मौके पर दौड़े. इससे पहले ही बाघ जंगल की ओर भाग गया." घायल संतोष किसी तरह अपने घर पहुंचा. फिर वन विभाग को सूचना दी गई.

जंगल में अकेले नहीं जाने की सलाह

घायल युवक को उपचार के लिए नजदीकी बैहर अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. कान्हा से लगे गांवों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. कान्हा टाइगर रिजर्व के एसडीओ आशीष पांडेय ने बताया "ग्राम करेली के खापा रेज में बाघ के हमले की जानकारी लगते ही वन विभाग का अमला तत्काल घायल के पास पहुंचा. घायल को प्राथमिक आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया गया." उन्होंने ग्रामीणों को सलाह दी कि जंगल में अकेले न जाएं. ग्रामीण 3 से 4 लोगों के साथ ही जंगल में जाएं. इस बारे में गांवों में समय-समय पर मुनादी भी कराई जाती है.

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