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मंडला के जंगल में आदिवासी का टाइगर से 15 मिनट भीषण जंग, ताकत ऐसी की लाठी से हांका

भारी भरकम बाघ से आदिवासी युवक का 15 मिनट भीषण युद्ध ( (Getty Image) )