कान्हा टाइगर रिजर्व में इलाज के दौरान बाघिन की मौत, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के मिले थे लक्षण
कान्हा नेशनल पार्क में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से ग्रसित बाघिन की इलाज के दौरान मौत. एनटीसीए के नियमानुसार हुआ शवदाह. अमित चौरसिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 10:23 PM IST
मंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की परिक्षेत्र स्थित वन्य प्राणी उपचार केंद्र में इलाज के दौरान एक बाघिन की मौत हो गई. यह बाघिन शावक 26 अगस्त 2026 को गश्ती दल द्वारा वन क्षेत्र में अकेले और अत्यंत कमजोर अवस्था में देखी गई थी. इसके बाद इस बाघिन को रेस्क्यू कर उपचार के लिए लाया गया था. प्राथमिक जांच में बाघिन में कैनाइन डिस्टेम्पर के लक्षण मिले थे. वन्य प्राणी चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में इस बाघिन का लगातार इलाज किया जा रहा था. उपचार के दौरान 06 अक्टूबर 2026 को उसकी मृत्यु हो गई.
कान्हा टाइगर रिजर्व के उप संचालक प्रकाश वर्मा ने बताया, "27 अगस्त को बाघिन अस्वस्थ और कमजोर हालत में जंगल में मिली थी. जिसको रेस्क्यू कर मुक्की के उपचार केंद्र ले जाया गया था. बाघिन की जांच में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के लक्षण पाए गए थे. इलाज के दौरान 6 अक्टूबर को मादा बाघ की मौत हो गई."
'कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के मिले थे लक्षण'
'एनटीसीए के नियमानुसार हुआ शवदाह'
कान्हा टाइगर रिजर्व के उप संचालक प्रकाश वर्मा ने बताया, "राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार 07 अक्टूबर 2026 को मृत बाघिन का शव परीक्षण किया गया. यह परीक्षण कान्हा टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी चिकित्सा अधिकारी एवं बैहर के पशु चिकित्सक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया. शव परीक्षण के उपरांत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शवदाह कर दिया गया."
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'जैविक नमूनों को जांच के लिए भेजा'
कान्हा टाइगर रिजर्व के उप संचालक प्रकाश वर्मा ने बताया, "शव परीक्षण के दौरान आवश्यक शारीरिक अंगों और जैविक नमूनों को फोरेंसिक एवं पैथोलॉजिकल जांच के लिए जबलपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात मृत्यु के कारणों के संबंध में आवश्यक जानकारी स्पष्ट हो सकेगी. वहीं इस दौरान कान्हा टाइगर रिजर्व के अधिकारी और डॉक्टरों की टीम मौजूद रही."