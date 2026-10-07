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कान्हा टाइगर रिजर्व में इलाज के दौरान बाघिन की मौत, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के मिले थे लक्षण

कान्हा टाइगर रिजर्व में इलाज के दौरान बाघिन की मौत ( KANHA TIGER RESERVE )

मंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की परिक्षेत्र स्थित वन्य प्राणी उपचार केंद्र में इलाज के दौरान एक बाघिन की मौत हो गई. यह बाघिन शावक 26 अगस्त 2026 को गश्ती दल द्वारा वन क्षेत्र में अकेले और अत्यंत कमजोर अवस्था में देखी गई थी. इसके बाद इस बाघिन को रेस्क्यू कर उपचार के लिए लाया गया था. प्राथमिक जांच में बाघिन में कैनाइन डिस्टेम्पर के लक्षण मिले थे. वन्य प्राणी चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में इस बाघिन का लगातार इलाज किया जा रहा था. उपचार के दौरान 06 अक्टूबर 2026 को उसकी मृत्यु हो गई.

कान्हा टाइगर रिजर्व के उप संचालक प्रकाश वर्मा ने बताया, "27 अगस्त को बाघिन अस्वस्थ और कमजोर हालत में जंगल में मिली थी. जिसको रेस्क्यू कर मुक्की के उपचार केंद्र ले जाया गया था. बाघिन की जांच में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के लक्षण पाए गए थे. इलाज के दौरान 6 अक्टूबर को मादा बाघ की मौत हो गई."