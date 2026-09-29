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कान्हा टाइगर रिजर्व में मिला बाघिन का शव, शिवपुरी में वाइल्डलाइफ SOS के संचालक से हुई पूछताछ

मंडला में बाघिन का शव और शिवपुरी में तेंदुए के शिकार का मामला ( Getty Image )

मंडला/ शिवपुरी : मध्य प्रदेश के दो जिलों से वन्यजीवों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन का शव मिला. 28 सितंबर की सुबह गश्ती दल को यह शव दिखाई. शव को परीक्षण के लिए भेज दिया गयाा है. साथ ही फॉरेंसिंक जांच के लिए जरूरी नमूने भी ले लिए गए हैं. इसके अलावा शिवपुरी में तेंदुए के शिकार से जुड़े एक संवेदनशील मामले में वाइल्डलाइफ एसओएस एनजीओ के संचालक कार्तिक सत्यनारायण से वन प्रशासन के विशेष कार्य बल के कार्यालय में लंबी पूछताछ की गई.

सबसे पहले बात मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व की. कान्हा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक प्रकाश वर्मा ने बताया कि "28 सितंबर की सुबह गश्ती दल जंगल में निकला हुआ था. इसी दौरान दल को नक्तीघाटी बीट के कक्ष क्रमांक 138 में बाघ के फुटप्रिंट और खून के निशान दिखाई दिए. इसके बाद आसपास के क्षेत्र में जांच की गई. जहां एक मृत बाघिन शावक का शव बरामद हुआ. गश्ती दल ने तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल व आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर डॉग स्क्वाड की सहायता से जांच कराई गई.

इसके बाद वरिष्ठ वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संदीप अग्रवाल व पशु चिकित्सक डॉ. ललित चौरसिया के दल ने मृत बाघ शावक का परीक्षण किया. परीक्षण में शावक की उम्र लगभग 11 माह और लिंग मादा पाया गया. शावक के शरीर पर अन्य वन्यजीव के साथ संघर्ष के निशान और चोटें मिली है. प्रारंभिक जांच के आधार पर आपसी संघर्ष के कारण मौत होने की संभावना व्यक्त की गई है. शव परीक्षण के दौरान फॉरेंसिक जांच के लिए आवश्यक नमूने भी इकट्ठे किए गए हैं. घटना से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक जांच और दस्तावेजीकरण पूरा किया गया.

वाइल्डलाइफ एनजीओ संचालक से पूछताछ (ETV Bharat)

शिवपुरी में वाइल्डलाइव SOS के संचालक से पूछताछ

वहीं शिवपुरी में तेंदुए के शिकार से जुड़े एक संवेदनशील मामले में वाइल्डलाइफ एसओएस (Wildlife SOS) एनजीओ के संचालक कार्तिक सत्यनारायण से सोमवार को वन प्रशासन के विशेष कार्य बल यानि एसटीएफ के कार्यालय में लंबी पूछताछ की गई. बताया जा रहा है कि सुबह 11:00 बजे शुरू हुई यह पूछताछ रात 8:30 बजे तक, यानी करीब साढ़े 9 घंटे तक लगातार जारी रही. जिसमें वन्यजीव संरक्षण और हालिया शिकार के मामलों को लेकर कई सवाल-जवाब किए गए.

संचालक कार्तिक ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

​पूछताछ के बाद बाहर आए कार्तिक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद और गहरी साजिश करार दिया. कार्तिक ने कहा कि "उनके कर्मचारी कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते. उन्होंने खुद का बचाव करते हुए कहा कि वे पिछले 30 वर्षों से लगातार वन्यजीवों को बचाने के नेक काम में जुटे हैं और उनकी टीम भी पूरी ईमानदारी से यही काम कर रही है. कार्तिक के साथ मौजूद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रोहित भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. एसटीएफ जब भी उन्हें बुलाएगी वे पेश होंगे."

​इस मामले में फिलहाल वन विभाग और एसटीएफ की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अधिकारियों का कहना है कि जब तक ठोस सबूत और तथ्य सामने नहीं आ जाते, तब तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.