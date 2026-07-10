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कान्हा नेशनल पार्क की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, बाघ के दीदार के लिए पर्यटकों की पहली पसंद

कान्हा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या में खासा इजाफा, इस साल करीब 18 करोड़ 50 लाख रुपए की आय, पिछले साल हुई थी 17 करोड़ की आमदनी.

Mandla Kanha Tiger Reserve Record Income
कान्हा नेशनल पार्क की रिकॉर्ड तोड़ इनकम (Source: Kanha Tiger Reserve)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
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मंडला: कान्हा नेशनल पार्क अपने पहाड़, झरनों और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है. यही वजह है कि यहां देश ही नहीं पूरे दुनिया से पर्यटक आते हैं. ऐसे में कान्हा टाइगर रिजर्व की आमदनी भी अच्छी खासी बढ़ रही है. इस साल कान्हा टाइगर रिजर्व की करीब 18 करोड़ 50 लाख रुपए की आय हुई है जो पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड को तोड़ रही है.

कान्हा नेशनल पार्क की 2024-25 में 17 करोड़ की हुई कमाई

कान्हा टाइगर रिजर्व में आमतौर पर सैलानी बाघों को देखने आते हैं. वर्तमान में यहां करीब 260 बाघ मौजूद हैं. वर्ष 2024-25 में कान्हा नेशनल पार्क में भारतीय पर्यटक की संख्या करीब 2 लाख 43 हजार 965 थी और विदेशी पर्यटक 23 हजार 345 आये थे. इससे कान्हा नेशनल पार्क की करीब 17 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी.

कान्हा नेशनल पार्क की रिकॉर्ड तोड़ कमाई (ETV Bharat)

इस साल 18 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की आय

वहीं, साल 2025-26 की अगर बात की जाए तो कान्हा टाइगर रिजर्व ने 18 करोड़ 50 लाख की आय अर्जित की है, जो की अब तक की सबसे बड़ी रिकार्ड आय है. ये पिछले साल की तुलना में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये अधिक है. इन दिनों मानसून के चलते कान्हा नेशनल पार्क 30 सितंबर तक बंद है. केवल बफर जोन में ही पर्यटक भ्रमण कर सकते है. मानसून के दौरान गश्ती लगातार जारी है और कान्हा प्रबंधन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है.

कान्हा टाईगर रिजर्व के डायरेक्टर रविन्द्र मणि त्रिपाठी ने ईटीवी को जानकारी देते हुए बताया कि "इस साल पर्यटकों से जो कान्हा टाइगर रिजर्व में रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसने सभी वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस वर्ष कान्हा टाइगर रिजर्व ने 18 करोड़ 50 लाख 99 हजार रुपए की आय अर्जित की है, जो उच्च अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक काम करने वाले श्रमिकों के योगदान की वजह से हुई है. ये लोग रात-दिन कान्हा रिजर्व के वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा करते हैं."

Kanha Tiger Reserve Record Income
कान्हा नेशनल पार्क पर्यटकों की पहली पसंद (Source: Kanha Tiger Reserve)

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डायरेक्टर रविन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि "वर्ष 2024-25 में कान्हा टाइगर रिजर्व में भारतीय पर्यटक 2 लाख 43 हजार 965 आए थे और विदेशी पर्यटक 23 हजार 345 आए थे. इससे कान्हा टाइगर रिजर्व को 17 करोड़ रुपए की आय हुई थी. इस साल 2025-26 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2 लाख 57 हजार 842 रही, जबकि 32,311 विदेशी पर्यटक आए थे."

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