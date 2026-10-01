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कान्हा टाइगर रिजर्व में लौटी रौनक, 3 महीने बंदी के बाद पर्यटकों के लिए खुले गेट

कान्हा टाइगर रिजर्व के सभी गेट खुले, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा और गगन नारंग सहित कई दिग्गजों ने पर्यटकों का बढ़ाया उत्साह.

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कान्हा टाइगर रिजर्व में लौटी रौनक, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
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मंडला: विश्व विख्यात कान्हा टाइगर रिजर्व तीन महीनों की खामोशी के बाद गुरुवार (1 अक्टूबर) से दोबारा पर्यटकों के लिए खुल गया है. टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों का दीदार करने पहुंचे भारतीय खेल जगत के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग और इलावेनिल वेलारेवीन की मौजूदगी में टाइगर रिजर्व के संचालक रविंद्र मणि त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों के वाहनों को रवाना किया.

पर्यटकों के लिए 3 गेट खुले

वहीं कान्हा टाइगर रिजर्व के उप संचालक प्रकाश कुमार वर्मा ने मुक्की पर्यटन द्वार से पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया. इसके साथ ही सरही पर्यटन द्वार से भी पर्यटन गतिविधियों का प्रारंभ हुआ. गुरुवार 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व के खटिया, मुक्की और सरही गेट खोल दिए गए हैं.

कान्हा टाइगर रिजर्व के सभी गेट खुले (ETV Bharat)

प्राकृतिक आवासों के संरक्षण की शपथ

इसके साथ ही कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण सप्ताह का भी शुभारंभ हुआ है, जो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा. इस अवसर पर प्रवेश द्वारों पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और पर्यटकों द्वारा वन एवं उसके संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की. इसके साथ ही वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की शपथ ली.

पर्यटन से संबंधित सभी तैयारियां पूरी

कान्हा टाइगर रिजर्व में हर साल भारत सहित दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. जहां वन्यजीवों और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करते हैं. इस साल भी पर्यटकों के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए कान्हा प्रबंधन द्वारा पर्यटन से संबंधित सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

पर्यटन गतिविधियों से रोजगार और आय के अवसर

पर्यटन गतिविधियों से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के विभिन्न अवसर उपलब्ध होते हैं. बड़ी संख्या में पर्यटकों के कान्हा आगमन से स्थानीय गाइड, वाहन चालक, होमस्टे, होटल, रिसॉर्ट तथा अन्य पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्त होता है. कान्हा प्रबंधन को आशा है कि इस वर्ष भी पर्यटन गतिविधियों से स्थानीय समुदाय को व्यापक आर्थिक एवं रोजगार संबंधी लाभ प्राप्त होंगे.

olympic champion Neeraj Chopra
कान्हा टाइगर रिजर्व में ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा (ETV Bharat)

कान्हा नेशनल पार्क के क्षेत्र संचालक रविंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया, "पूरी तैयारियों के बाद गुरुवार से कान्हा नेशनल पार्क के सभी गेट पूजा पाठ कर खोले दिए गए है. आज ओलंपिक खिलाड़ी भी कान्हा पहुंचे थे. जिनको हमने साथ में लेकर पर्यटकों की गाड़ियों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया."

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