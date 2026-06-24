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कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बाघ की मौत, पिछले 19 दिनों से चल रहा था इलाज

कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की क्वारंटाइन सेंटर में उपचार के दौरान एक नर बाघ की मौत. कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के मिले थे लक्षण.

KANHA MALE TIGER DEATH CDV VIRUS
कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बाघ की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 3:57 PM IST

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मंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व से एक दुखद खबर सामने आई है. मुक्की क्वारंटाइन सेंटर में उपचार के दौरान एक नर बाघ की मंगलवार को मौत हो गई. इस बाघ का यहां पिछले 19 दिनों से इलाज चल रहा था. इस नर बाघ को 4 जून को किसली परिक्षेत्र के संदूकखोल क्षेत्र से गंभीर रूप से बीमार हालत में रेस्क्यू कर उपचार के लिए मुक्की क्वारंटाइन सेंटर लाया गया था. इलाज के दौरान डॉक्टरों को बाघ में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) जैसे लक्षण नजर आए थे.

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बाघ की मौत

कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के सहायक संचालक आशीष पाण्डेय ने बताया, "4 जून को गस्ती दल को किसली परिक्षेत्र में एक बाघ अस्वस्थ हालत में मिला था. रेस्क्यू के समय बाघ में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) से मिलते-जुलते लक्षण पाए गए थे. इसके बाद उसे तत्काल क्वारंटाइन कर विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार शुरू किया गया. उपचार में कान्हा के वन्यजीव चिकित्सकों के अलावा देश के विभिन्न टाइगर रिजर्व और वन्यजीव विशेषज्ञों की सलाह ली गई. लगातार प्रयासों के बावजूद बाघ को बचाया नहीं जा सका और मंगलवार को उसकी मौत हो गई."

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बाघ की मौत (ETV Bharat)

'मौत के कारणों को जानने होगी विसरा की जांच'

सहायक संचालक आशीष पाण्डेय ने बताया, "मृत नर बाघ की उम्र लगभग 2 से 3 वर्ष बताई गई है. बाघ की मौत के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सक दल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया. मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए विसरा नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. पोस्टमार्टम के बाद अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं निर्धारित समिति की मौजूदगी में बाघ का भस्मीकरण किया गया."

'कैनाइन डिस्टेंपर वायरस रोकने कुत्तों का हो रहा टीकाकरण'

सहायक संचालक आशीष पाण्डेय ने बताया, "वर्तमान में कान्हा क्षेत्र में किसी अन्य बाघ या वन्यजीव में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के लक्षणों की सूचना नहीं मिली है. कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बफर क्षेत्र के कुत्तों का व्यापक टीकाकरण कराया गया है और बूस्टर डोज का अभियान भी जारी है. विभाग का मानना है कि वायरस के प्रसार पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है और वर्तमान में स्थिति सामान्य है."

KANHA RESERVE MALE TIGER DEATH
पिछले 19 दिनों से चल रहा था इलाज (ETV Bharat)

बाघों के लिए खतरा है कैनाइन डिस्टेंपर इंफेक्शन

पशु चिकित्सक डॉक्टर अंकित मेश्राम ने बताया कि, "यह बीमारी कुत्तों, सियार और लोमड़ियों में होने की वजह से फैलती है. जब जंगल या टाइगर रिजर्व में बाघ इन जानवरों का शिकार करके खाते हैं तो यह बीमारी बाघों में भी पहुंच जाती है. जिसकी वजह से बाघों की मौत होने की आशंका होती है.

भारत में कान्हा नेशनल पार्क और राजस्थान के सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व में इस बीमारी से बाघों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं. इसके बाद ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए हैं."

कुत्तों से फैलता है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) कुत्तों में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा वायरल रोग है. यह श्वसन, पाचन और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है. यह बीमारी मुख्य रूप से पिल्लों (puppies) को अपना शिकार बनाती है और मनुष्यों में नहीं फैलती है. यह वायरस संक्रमित जानवरों के खांसने, छींकने या लार के माध्यम से हवा में बूंदों द्वारा फैलता है. इसके अलावा संक्रमित बर्तन या एक ही जगह एक साथ पानी पीने से भी यह स्वस्थ कुत्ते में यह बीमारी पहुंच सकती है.

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