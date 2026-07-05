कान्हा टाइगर रिजर्व में ऑपरेशन मॉनसून, वन्यजीवों की सुरक्षा में 3 महीने सख्त पहरा
कान्हा टाइगर रिजर्व के जंगल में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन मॉनसून, अधिकारियों को रोजाना देनी होगी गश्त की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 10:02 PM IST
मंडला: बारिश का मौसम शुरू होते ही कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बड़ा अभियान चलाया गया है. जिसका नाम ऑपरेशन मॉनसून रखा गया है. इस अभियान के तहत जंगल के मुख्य इलाके (कोर एरिया) में पर्यटकों का जाना पूरी तरह बंद रहेगा. वहीं, सिर्फ बफर जोन में नियमों का पालन करते हुए आने-जाने की इजाजत होगी.
3 महीने तक चलेगा सख्त पहरा
ऑपरेशन मॉनसून अभियान के तहत जंगल की सुरक्षा को मजबूत किया गया है. पूरे क्षेत्र में 182 पेट्रोलिंग कैंप सक्रिय कर दिए गए हैं. इनमें करीब 1 हजार वन अधिकारी और कर्मचारी लगातार ड्यूटी पर रहेंगे. बारिश में रास्ते खराब हो जाते हैं, इसलिए पैदल गश्त के साथ 16 हाथियों की मदद ली जाएगी. हाथी उन इलाकों में आसानी से पहुंच सकेंगे, जहां गाड़ी नहीं जा सकती. इसके लिए कान्हा, किसली, मुक्की और सूपखार के हाथी शिविरों को तैयार रखा गया है. करीब 3 महीने तक सख्त पहरा दिया जाएगा.
अधिकारियों को देनी होगी हर रोज की गश्त की रिपोर्ट
हर संवेदनशील जगह पर नजर रखी जाएगी. वन विभाग ने जंगल के 589 महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित किया है. इन सभी जगहों पर अलग-अलग टीमों को जिम्मेदारी दी गई है. जंगल के अंदर बने 1,204 किलोमीटर लंबे रास्तों और पगडंडियों पर रोज गश्त होगी. जरूरत पड़ने पर नए अस्थायी कैंप भी बनाए जाएंगे.
कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक रविंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा, "सभी अधिकारियों को हर रोज गश्त की रिपोर्ट देनी होगी. साथ ही बारिश में काम कर रहे कर्मचारियों की सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा. समय-समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे."
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क्यों जरूरी है यह अभियान?
कान्हा टाइगर रिजर्व देश के प्रसिद्ध बाघ अभयारण्यों में से एक है. यहां की जैव विविधता को बचाना बहुत जरूरी है. मानसून के समय जंगल में जानवर ज्यादा घूमते हैं. ऐसे में शिकारियों के आने का खतरा भी बढ़ जाता है. इस अभियान से अवैध शिकार और अन्य गलत गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी. इससे कान्हा के बाघ और दूसरे वन्यजीव सुरक्षित रहेंगे.