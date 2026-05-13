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टाइगर के गढ़ में बचाई तेंदुए की जान, क्वारंटाइन सेंटर में लाया गया घायल तेंदुआ

कान्हा टाइगर रिजर्व से राहत भरी खबर, घायल तेंदुए का रेस्क्यू कर क्षेत्र संचालक की मौजूदगी में हुआ इलाज. मुक्की क्वारंटाइन सेंटर किया गया शिफ्ट.

Kanha Tiger Reserve
घायल तेंदुए का सुरक्षित रेस्क्यू (प्रतीकात्मक तस्वीर) (Getty Images)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 9:55 PM IST

2 Min Read
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मंडला: मध्य प्रदेश में एक ओर जहां लगातार टाइगर्स की मौत की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी ओर कान्हा के जंगलों से एक राहत भरी खबर सामने आई है. कान्हा टाइगर रिजर्व के भैसानघाट परिक्षेत्र में गश्ती दल की सतर्कता के चलते एक घायल तेंदुए की जान बच गई.

घायल तेंदुए का सुरक्षित रेस्क्यू

गश्ती दल ने घने जंगल में घायल तेंदुए को देखा था लेकिन घने जंगलों में तेंदुए की तलाश आसान नहीं थी. कान्हा टाइगर रिजर्व के गश्ती दल ने कैमरा ट्रैप, पिंजरे और विशेष निगरानी के माध्यम से उसकी लोकेशन का पता लगाया. फिर कई दिनों की मेहनत और सतत अनुश्रवण के बाद आखिरकार 12 मई की रात घायल तेंदुआ को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया.

सतर्कता से बची तेंदुए की जान (ETV Bharat)

क्षेत्र संचालक की मौजूदगी में इलाज

बुधवार को क्षेत्र संचालक रविंद्रमणि त्रिपाठी और उप संचालक प्रकाश कुमार वर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संदीप अग्रवाल द्वारा घायल तेंदुए का प्राथमिक उपचार किया गया. इसके बाद बेहतर इलाज और चिकित्सकीय निगरानी के लिए उसे मुक्की क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया.

टाइगर्स पर भी देना होगा ध्यान

इस पूरे अभियान से भले ही वन विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा हो पर कान्हा, बांधवगढ़ समेत कई टाइगर रिजर्व्स में वन्य जीवों और खासतौर पर टाइगर्स की मौत के मामले बढ़े हैं. ऐसे में वन विभाग को छोटी कार्यवाही पर खुशी मनाने की जगह वन्य जीव संरक्षण और खासतौर पर टाइगर्स के लिए बड़े स्तर पर कार्य करना होगा, जिससे मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा खतरे में न पड़े.

कान्हा नेशनल पार्क के एसडीओ आशीष पांडेय ने बताया, "कान्हा नेशनल पार्क के वन परिछेत्र भेसांघाट में गश्ती दल द्वारा जानकारी दी गई थी कि एक तेन्दुआ घायल अवस्था में पड़ा हुआ है. इसकी सूचना मिलते ही प्रबंधन द्वारा रेसक्यू दल के साथ रवाना हुआ और तेंदुआ का इलाज कर मुक्की के क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया. जब तक तेंदुआ पूर्ण रूप से स्वास्थ्य नहीं हो जाता मुक्की में ही रखा जाएगा."

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