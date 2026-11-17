मंडला में बाघों की दहाड़ हो रही कमजोर, टाइगर्स के नर्वस सिस्टम पर वायरस का अटैक
मंडला कान्हा टाइगर रिजर्व के बाघों पर डिस्टेंपर वायरस का अटैक, अप्रैल से अब तक 9 टाइगर की मौत, प्रबंधन करा रहा वैक्सीनेशन. रिपोर्ट-अमित चौरसिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 6:36 PM IST
मंडला: जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है और जिसके खौफ से जंगल के दूसरे जानवर रास्ता बदल लेते हैं. आज वही जंगल का राजा एक अदृश्य दुश्मन के आगे बेबस नजर आ रहा है. जी हां मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में बाघों पर एक खतरनाक वायरस का कहर टूट पड़ा है. जिसका नाम केनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस वायरस का असर बाघों के व्यवहार तक को बदल देता है. दावा है कि संक्रमित बाघ सामान्य व्यवहार खोकर असामान्य हरकतें करने लगते हैं.
कान्हा टाइगर रिजर्व बाघों की मौजूदगी की पहचान है, लेकिन अब इसी जंगल में एक वायरस बाघों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है. कान्हा नेशनल पार्क के उपसंचालक प्रकाश वर्मा ने बताया कि "अप्रैल महीने में संक्रमण का पहला मामला सामने आया था, जहां एक बाघिन और उसके दो शावक इस वायरस की चपेट में आए थे. इसके बाद मौतों का सिलसिला जारी रहा और अप्रैल से अब तक 9 बाघों की मौत की बात सामने आई है. सबसे चिंताजनक है कि केनाइन डिस्टेंपर वायरस बाघों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है. संक्रमित बाघों के व्यवहार में असामान्य बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उनकी शिकार करने की क्षमता और सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं.
हाईकोर्ट में पहुंचा कान्हा बाघों का मामला
मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाघों की मौत का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया. याचिका में कान्हा प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए और एसओपी व एनटीसीए की गाइडलाइन के पालन पर सवाल उठाए गए. हालांकि, कान्हा प्रबंधन ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी. प्रबंधन के कामकाज की अदालत ने भी सराहना की."
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कान्हा प्रबंधन करा रहा कुत्तों का वैक्सीनेशन
वहीं, संक्रमण की रोकथाम के लिए पार्क प्रबंधन ने आसपास के गांवों में कुत्तों के वैक्सीनेशन का अभियान चलाया. आंकड़ों के मुताबिक 2,881 कुत्तों का टीकाकरण किया गया और उन्हें बूस्टर डोज भी लगाए गए. जिसका मकसद है, कुत्तों के माध्यम से वन्यजीवों तक संक्रमण के खतरे को कम करना. कान्हा नेशनल पार्क के उपसंचालक प्रकाश वर्मा ने बताया कि "वायरस की पहचान होने के साथ ही हमारे द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास की जा रहे हैं. प्रबंधन के द्वारा कुत्तों का वैक्सिनेशन किया जा रहा है. अभी तक 2881 कुत्तो का टीकाकरण किया गया. साथ ही हमारे द्वारा पशु चिकित्सक की मदद लेकर काम किया जा रहा है.