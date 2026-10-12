मोहन का लाल सलाम को आखिरी सलाम, कान्हा टाइगर रिजर्व 20 साल बाद पूरी तरह मुक्त
मंडला-बालाघाट में फैला कान्हा टाइगर रिजर्व नक्सल मुक्त. किसली, मुक्की, सरही और कान्हा रेंज में टाइगर की दहाड़, पर्यटकों की खुशी लौटी.अमित चौरसिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 12:41 PM IST
मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट में फैला विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व आज एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है. वो कान्हा, जहां कभी दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था और वनरक्षकों की जीप की आवाज से ज्यादा नक्सलियों की बंदूकों की गूंज सुनाई देती थी. वो कान्हा अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है. किसली, मुक्की, सरही और कान्हा रेंज में अब तिरंगा लहरा रहा है और टाइगर की दहाड़ के साथ पर्यटकों की खुशी भी लौट आई है.
2005 से 2015 का दौर था सबसे बुरा
साल 2005 से 2015 तक का दौर कान्हा पार्क के लिए सबसे बुरा था. माओवादियों ने कान्हा के बफर जोन को अपना कॉरिडोर बना लिया था. मक्के, डिठौरी, बम्हनी के जंगलों में नक्सली पर्चे मिलते थे. वन विभाग के कर्मचारियों को जान का खतरा बना रहता था. शाम 5 बजे के बाद जंगल में गश्त बंद हो जाती थी, जिससे अवैध शिकार बढ़ा, जंगल की सुरक्षा कमजोर हुई और सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि देशी-विदेशी पर्यटकों ने कान्हा आना लगभग बंद कर दिया था.
फिर बदली रणनीति
मध्य प्रदेश पुलिस की हॉक फोर्स, जिला पुलिस और वन विभाग ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया. जंगल-जंगल सर्चिंग, गांव-गांव में जन जागरूकता और विकास कार्यों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी. जिसके चलते पिछले दो सालों में एक भी नक्सली वारदात कान्हा क्षेत्र में नहीं हुई. अब प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर कान्हा, किसली, मुक्की और सरही रेंज को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है.
स्थानीय आदिवासी युवाओं के लिए बेहतर अवसर
इन क्षेत्रों को नक्सल मुक्त घोषित करने का सीधा असर अब जमीन पर दिख रहा है. पहले जहां दिन में 10-20 जीप ही सफारी पर जाती थीं, अब 100 से ज्यादा जीप रोज जंगल जा रही हैं. वन विभाग की गश्ती टीमें अब रात में भी निडर होकर गश्त कर रही हैं. स्थानीय आदिवासी युवाओं को गाइड, जिप्सी चालक और होम स्टे के रूप में रोजगार मिल रहा है. मंडला के सैकड़ों परिवारों की आय सीधे कान्हा पर्यटन से जुड़ गई है.
जंगलों में अंधाधुंध कमाई
कान्हा नेशनल पार्क में गाइड और वन कर्मियों ने बताया कि पहले सुपखार इलाके में जाने से डर लगता था, लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं. अब लोगों को रोजगार के साथ विभिन्न प्रकार से कमाई का जरिया मिल गया है.
सीएम मोहन का लाल सलाम को आखिरी सलाम
कभी बंदूकों की गूंज से दहलने वाला कान्हा आज पर्यटकों की हंसी और टाइगर की दहाड़ से गूंज रहा है. ये सिर्फ नक्सल मुक्ति नहीं, बल्कि विकास और विश्वास की जीत है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ, मोहान यादव ने कहा, " विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क में हमारी सरकार ने नए वन प्राणियों की वसाहत के साथ ही विकास की राह पर ध्यान आकर्षित कर रहे है. इसके साथ ही लाल सलाम को आखिरी सलाम करने कान्हा आया हुआ हूं.
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कान्हा टाईगर रिजर्व कोर के उपसंचालक प्रकाश वर्मा ने कहा, " कान्हा में नक्सल समस्या के दौरान काफी भय का माहौल हुआ करता था. जंगल में गश्ती और वन्यजीवों का आवास प्रभावित होता था. साथ ही पर्यटन भी प्रभावित होता था. नक्सलियों के खत्म होने के बाद से यहां बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक आते हैं."