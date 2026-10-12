ETV Bharat / state

मोहन का लाल सलाम को आखिरी सलाम, कान्हा टाइगर रिजर्व 20 साल बाद पूरी तरह मुक्त

20 साल बाद कान्हा टाइगर रिजर्व नक्सल मुक्त ( Source- Kanha National Park )

मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट में फैला विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व आज एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है. वो कान्हा, जहां कभी दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था और वनरक्षकों की जीप की आवाज से ज्यादा नक्सलियों की बंदूकों की गूंज सुनाई देती थी. वो कान्हा अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है. किसली, मुक्की, सरही और कान्हा रेंज में अब तिरंगा लहरा रहा है और टाइगर की दहाड़ के साथ पर्यटकों की खुशी भी लौट आई है.

CM मोहन का लाल सलाम को आखरी सलाम (ETV Bharat) 2005 से 2015 का दौर था सबसे बुरा साल 2005 से 2015 तक का दौर कान्हा पार्क के लिए सबसे बुरा था. माओवादियों ने कान्हा के बफर जोन को अपना कॉरिडोर बना लिया था. मक्के, डिठौरी, बम्हनी के जंगलों में नक्सली पर्चे मिलते थे. वन विभाग के कर्मचारियों को जान का खतरा बना रहता था. शाम 5 बजे के बाद जंगल में गश्त बंद हो जाती थी, जिससे अवैध शिकार बढ़ा, जंगल की सुरक्षा कमजोर हुई और सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि देशी-विदेशी पर्यटकों ने कान्हा आना लगभग बंद कर दिया था.