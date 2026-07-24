शिकार की तलाश में रात में गांव पहुंचा तेंदुआ, सुबह ग्रामीणों का शोर सुन एक घर में घुसा
कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम ने बफर क्षेत्र स्थित गांव के एक घर में घुसे तेंदुए का रेस्क्यू किया. उपचार के बाद जंगल में छोड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 3:37 PM IST
मंडला : बिछिया क्षेत्र के ग्राम खटोला में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक ग्रामीण के घर में तेंदुआ घुस गया. ग्रामीण ने घर के बाहर शोर मचाना शुरू कर दिया, कुशल ये रही कि उस समय घर में परिवार को कोई सदस्य मौजूद नहीं था. जैसे ही ग्रामीणों ने शोर सुना तो मौके की ओर भागे लेकिन जैसे ही पता चला कि घर में तेंदुआ घुस गया तो सभी ने वहां से सुरक्षित दूरी बनाई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन को दी. माना जाता है कि ये तेंदुआ पालतू पशु के शिकार के लिए जंगल से आबादी क्षेत्र में रात में ही पहुंच गया होगा. सुबह ग्रामीणों का शोर सुनकर बचने के लिए घर में घुस गया.
भारी भीड़ के बीच तेंदुए का रेस्क्यू
ये गांव कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन परिक्षेत्र सिझोरा अंतर्गत आता है. सूचना मिलते ही परिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक दुबे के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद सहायक संचालक सिझोरा आशीष कुमार पाण्डेय और वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संदीप अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे. क्षेत्र संचालक रविन्द्र मणि त्रिपाठी एवं उपसंचालक (बफर) अमिता के. बी. की मौजूदगी में सुनियोजित रेस्क्यू अभियान चलाया गया. तेंदुए को बेहोश करके घर से बाहर निकाला गया. इस दौरान ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा.
तेंदुए के शरीर में खरोंचे दिखी
रेस्क्यू के दौरान तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान मिले, जिसके बाद वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी ने मौके पर ही उसका प्राथमिक उपचार किया. इसके बाद उसे आगे की जांच और उपचार के लिए मुक्की वन्यजीव चिकित्सालय भेज दिया गया. भीड़ को नियंत्रित करने और अभियान को सुरक्षित ढंग से पूरा कराने में पुलिस विभाग ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया. कान्हा टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सक संदीप अग्रवाल का कहना है "जांच करने पर तेंदुए के शरीर में हल्की खरोंचे देखी गई."
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प्राथमिक उपचार के बाद जंगल में छोड़ा
कान्हा प्रबंधन के आशीष पांडे ने बताया "यदि कोई वन्यजीव आबादी क्षेत्र में दिखाई दे तो उसे घेरने या भगाने का प्रयास न करें, बल्कि तुरंत वन विभाग को सूचना दें, ताकि वन्यजीव और आमजन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. एकांत में बने घर पर तेंदुआ घुस गया था जिसका कान्हा नेशनल पार्क की टीम व डॉक्टरों की टीम द्वारा सफल रेस्क्यू किया गया. प्राथमिक उपचार के बाद तेंदुए को कान्हा के जंगल मे छोड़ा जाएगा."