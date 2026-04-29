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कान्हा टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौत, 9 दिन में 4 की गई जान

कान्हा टाइगर रिजर्व में 9 दिन में 4 बाघों की मौत ( Source: Getty Image )

कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे अमाही बाघिन T-141 ने दम तोड़ दिया. मुक्की स्थित क्वॉरेंटाइन सेंटर में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं.

मंडला: मध्य प्रदेश के गौरव और देश की शान कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है. यहां बाघों की लगातार हो रही मौतों ने न सिर्फ वन्यजीव संरक्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि हजारों लोगों की रोजी-रोटी और इस विश्व प्रसिद्ध पार्क के अस्तित्व पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं.

सिर्फ 9 दिनों के भीतर, इसी बाघिन के 3 शावकों की भी मौत हो चुकी है. 21 अप्रैल को पहला शावक मृत मिला. 24 अप्रैल को दूसरे और 25 अप्रैल को तीसरे शावक की मौत हो गई. लगातार मौतों के बाद वन विभाग ने बाघिन और उसके एकमात्र बचे शावक को ट्रेंकुलाइज कर क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखा, लेकिन अब बाघिन की मौत ने हालात और गंभीर कर दिए हैं.

कान्हा नेशनल पार्क के उपसंचालक प्रकाश वर्मा ने बताया की "प्रोटोकॉल के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया है, मौत के कारणों की जांच जारी है. शावकों की मौत की वजह भी अलग-अलग सामने आई है. दो शावकों के पेट खाली मिले यानी भूख से मौत की आशंका, जबकि तीसरे शावक के फेफड़ों में संक्रमण की पुष्टि हुई है."

कान्हा नेशनल पार्क से हजारों परिवारों का होता है जीवनयापन

अब सवाल ये है कि, क्या जंगल में शिकार की कमी है? क्या मॉनिटरिंग में चूक हुई है? या फिर सिस्टम कहीं न कहीं फेल हो रहा है. कान्हा सिर्फ जंगल नहीं है, यह हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है. यहां गाइड, ड्राइवर, होटल कर्मचारी, स्थानीय दुकानदार सभी की रोजी-रोटी इस पार्क से जुड़ी है. अगर बाघ ही नहीं बचेंगे, तो पर्यटक क्यों आएंगे और अगर पर्यटक नहीं आए, तो क्या होगा इन हजारों परिवारों का. धीरे-धीरे, बेरोजगारी का संकट भी दस्तक देने लगा है.

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जिस कान्हा को कभी 'टाइगरों का स्वर्ग' कहा जाता था आज वही अपनी पहचान बचाने की जंग लड़ रहा है. लगातार हो रही मौतों ने इस विश्व प्रसिद्ध रिजर्व की छवि को गहरी चोट पहुंचाई है.