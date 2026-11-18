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कान्हा के आगे मालदीव-स्विट्जरलैंड फेल! जिप्सी पर सवार 'जन्नत' गर्ल, टाइगर की तलाश में नापा जंगल

टाइगर के दीदार की चाह अभिनेत्री सोनल चौहान को खींच लाई मंडला ( ETV Bharat )

मंडला: आपने देखा होगा कि सेलिब्रेटी अपनी छुट्टियां मालदीव, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में मनाने जाते हैं. लेकिन अब बॉलीवुड सितारों का मध्य प्रदेश के जंगलों और टाइगर रिजर्व की तरफ रूझान बढ़ गया है. तभी तो आए दिन मशहूर हस्तियां मध्य प्रदेश की ट्रिप पर आती हैं. चाहे यहां के धार्मिक स्थल हों, पहाड़-नदिया या टाइगर रिजर्व सैलानियों को खूब रझाती हैं. तभी तो काम से ब्रेक मिलते ही 'जन्नत' मूवी से मशहूर हुईं एक्ट्रेस सोनल चौहान कान्हा के जंगल का दीदार करने मंडला पहुंच गईं.

जीप में बैठकर की जंगल की सैर