कान्हा के आगे मालदीव-स्विट्जरलैंड फेल! जिप्सी पर सवार 'जन्नत' गर्ल, टाइगर की तलाश में नापा जंगल
टाइगर के दीदार की चाह अभिनेत्री सोनल चौहान को खींच लाई मंडला, जंगल सफारी कर वन्यजीवों को किया अपने कैमरे में कैप्चर. रिपोर्ट-अमित चौरसिया
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 2:33 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 2:53 PM IST
मंडला: आपने देखा होगा कि सेलिब्रेटी अपनी छुट्टियां मालदीव, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में मनाने जाते हैं. लेकिन अब बॉलीवुड सितारों का मध्य प्रदेश के जंगलों और टाइगर रिजर्व की तरफ रूझान बढ़ गया है. तभी तो आए दिन मशहूर हस्तियां मध्य प्रदेश की ट्रिप पर आती हैं. चाहे यहां के धार्मिक स्थल हों, पहाड़-नदिया या टाइगर रिजर्व सैलानियों को खूब रझाती हैं. तभी तो काम से ब्रेक मिलते ही 'जन्नत' मूवी से मशहूर हुईं एक्ट्रेस सोनल चौहान कान्हा के जंगल का दीदार करने मंडला पहुंच गईं.
जीप में बैठकर की जंगल की सैर
अभिनेत्री की पोस्ट सामने आने के बाद कान्हा की खूबसूरती सोशल मीडिया पर चर्चा में है. सोनल चौहान ने अपनी पोस्ट के साथ "वीकेंड विद टाइगर्स" कैप्शन लिखा है. साझा की गई तस्वीरों में वे सफारी जीप में बैठकर जंगल की सैर करती नजर आ रही हैं. एक तस्वीर में वे कैमरे से जंगल के खूबसूरत नजारों को कैद करती दिखाई दे रही है. आपको बता दें, सोनल चौहान ने वर्ष 2008 में अभिनेता इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'जन्नत' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में उन्होंने जोया माथुर का किरदार निभाया था, जिससे उन्हें दर्शकों के बीच खास पहचान मिली. जन्नत के बाद सोनल ने हिंदी के साथ तेलुगु सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई है.
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पर्यटकों को आकर्षित कर रहा कान्हा का जंगल
मध्य प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क इन दिनों पर्यटकों की चहल-पहल से गुलजार है. मंडला और बालाघाट जिले में फैला कान्हा टाइगर रिजर्व देश के प्रमुख वन पर्यटन स्थलों में शामिल है. यहां के घने जंगल, विशाल घास के मैदान और समृद्ध वन्यजीव संपदा देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है. विशेष रूप से बाघ और दुर्लभ बारहसिंगा कान्हा की अलग पहचान बनाए हुए हैं. वहीं, बाघों की मौजूदगी इसे वन्यजीव प्रेमियों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शामिल करती है.
गाइड रामकुमार यादव बताते है कि, ''कान्हा नेशनल पार्क में अभी बहुत ज्यादा ही रश है और पर्यटकों की भरमार है. कारण है कि दीपावली के बाद तक ऐसा ही रश रहता है लेकिन छुटियों के बाद पर्यटकों की संख्या में गिरावट आ जाती है. लेकिन यहां पर पर्यटक निराश नहीं होते. क्योंकि जिस गेट से भी आप कान्हा में प्रवेश करें बाघों के दीदार होते ही है. जिसमें सरही, मुक्की और खटिया गेट शामिल है.''
22 हजार से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे कान्हा
कान्हा नेशनल पार्क के उपसंचालक प्रकाश वर्मा ने बताया कि, ''हर बार की तरह कोई नियमों में कोई बदलाव तो नही हैं. जैसे पार्क खुलने के पहले की तैयारियां सड़क की मरम्मत हो जिप्सी के पंजीयन हो इनपर विशेष निगरानी की जाती हैं. वही, इस बार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से रात्रि सफरी को बंद कर दिया गया था. लेकिन कान्हा नेशनल पार्क में इससे पर्यटकों की संख्या में ज्याद कोई फर्क नही पड़ा है. इस बार अक्टूबर से लेकर अभी तक 22 हजार से ज्यादा देसी और विदेसी पर्यटक का आना हुआ है.''