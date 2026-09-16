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कान्हा में हाथियों को मिली गश्त से ब्रेक, नीम-अरंडी के तेल से मालिश और शाही खातिरदारी

यह कैंप सिर्फ हाथियों को आराम देने की कवायद नहीं, बल्कि जंगल के इन मूक प्रहरी की सेहत, कार्यक्षमता और सामाजिक व्यवहार को बनाए रखने की दिशा में वन विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है. यह कैंप 15 सिंतबर से शुरु हुआ है जिसका समापन 20 सितंबर को होगा.

मंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगल की सुरक्षा और गश्त में अहम भूमिका निभाने वाले विभागीय हाथियों के लिए मंगलवार से विशेष रिजुविनेशन कैंप शुरू हो गया है. सूपखार परिक्षेत्र में आयोजित 6 दिवसीय कैंप में 16 विभागीय हाथियों को विश्राम के साथ विशेष स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिक आहार दिया जाएगा.

कान्हा में हाथियों के लिए आयोजित इस विशेष कैंप में हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण, रक्त जांच, नाखूनों की ट्रिमिंग और आवश्यकता के अनुसार दांतों की देखभाल की जाएगी. इस दौरान हाथियों को गन्ना, केला, मक्का, आम, अनानास और नारियल जैसे पौष्टिक आहार दिए जा रहे हैं. नीम तेल और अरंडी के तेल से मालिश भी की जाएगी. इसके साथ ही हाथियों के साथ सालभर कठिन परिश्रम करने वाले महावतों और चाराकटरों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा.

महावतों और चाराकटरों का भी होगा स्वास्थ्य परीक्षण

हाथियों की आयु और स्वास्थ्य के अनुसार, उनके कार्यभार का भी आकलन किया जाएगा. कान्हा के इस विशेष कैंप में उम्रदराज हथिनी वनमाला और नवजात हाथियों की देखभाल भी आकर्षण का केंद्र रहेगी. वहीं, हाल ही में जन्मी हथिनी अवांतिका के पालन-पोषण में अनुभवी हथिनियां निर्मला और चंचलकली महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

सामाजिक व्यवहार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम (ETV Bharat)

कान्हा टाइगर रिजर्व में जन्म और इतिहास

वनमाला एक मादा हाथी का नाम है, जिसका जन्म 5 फरवरी 1961 को हुआ था. साल 1974 में उसे बिहार के सोनपुर मेले से खरीदकर कान्हा लाया गया था. वर्तमान में वह नवजात हाथी गजराज के पालन-पोषण में सहयोग कर रही है तथा दैनिक पेट्रोलिंग कार्यों में संलग्न नहीं है. इसके साथ ही पवनपुत्र एक नर हाथी है. जिसका जन्म 5 जून 1992 हुआ था. इसका जन्म कान्हा टाइगर रिजर्व में ही हुआ है, इसकी माता पवनकली है. वर्तमान में दैनिक पेट्रोलिंग एवं अन्य आवश्यक विभागीय कार्यों में संलग्न है.

दैनिक पेट्रोलिंग से कई गजराज को मिली मुक्ति

वनराज एक नर हाथी है. इसका जन्म 29 नवंबर 2017 को हुआ था. इसका भी जन्म कान्हा टाइगर रिजर्व में ही हुआ है तथा इसकी माता वनमाला है. वर्तमान में इसका प्रशिक्षण जारी है. कान्हा में लाल बहादुर नामक नर हाथी है. इसका जन्म 1 जनवरी 1967 का है. इसे वर्ष 1994 में लालमाटी, सरगुजा के जंगलों से पकड़कर कान्हा लाया गया था. यह वर्ष में लगभग 4 से 6 माह मस्ती की अवस्था में रहता है. सामान्य स्थिति में इसका उपयोग दैनिक पेट्रोलिंग एवं अन्य आवश्यक विभागीय कार्यों में किया जाता है.

16 विभागीय हाथियों की विशेष देखभाल (ETV Bharat)

सोनपुर के हाथियों का कान्हा में जलवा

वनदेवी एक मादा हाथी है. इसका जन्म 12 फरवरी 1941 हुआ था. इसे असम से खरीदकर कान्हा लाया गया था. वृद्धावस्था के कारण वर्तमान में इसका उपयोग दैनिक पेट्रोलिंग एवं अन्य आवश्यक विभागीय कार्यों में नहीं किया जा रहा है. चंचलकली नामक मादा हाथी का जन्म 5 फरवरी 1956 को हुआ था. वह साल 1979 में बिहार के सोनपुर मेले से खरीदकर कान्हा लाई गई थी. वर्तमान में दैनिक पेट्रोलिंग एवं अन्य आवश्यक विभागीय कार्यों में संलग्न है. इस तरह कान्हा में वर्तमान में करीब 16 हाथी मौजूद हैं. इसमें से कई को अधिक उम्र होने के चलते दैनिक पेट्रोलिंग में उपयोग नहीं किया जा रहा है.

हाथियों का मानसिक विश्राम

कान्हा टाईगर रिजर्व के डायरेक्टर रविन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया, "रिजुविनेशन कैंप का महत्व केवल हाथियों को विश्राम एवं स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह विभागीय हाथियों की शारीरिक एवं मानसिक तंदुरुस्ती बनाए रखने, उनकी कार्यक्षमता के संरक्षण तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. ऐसे कैंप के आयोजन से एक ओर हाथियों में नई ऊर्जा का संचार एवं मानसिक विश्राम होता है, वहीं दूसरी ओर इन सामाजिक जीवों को एक साथ समय बिताने और आपसी सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर प्राप्त होता है. इससे हाथियों के बीच सामाजिक संबंध एवं सामूहिक व्यवहार को बनाए रखने में भी सहायता मिलती है."

गन्ना से लेकर नारियल और मक्का का मिल रहा भोजन (ETV Bharat)

वहीं, कान्हा टाईगर रिजर्व के पशु चिकित्सक डॉ. संदीप अग्रवाल ने बताया, "हाथी एक सामाजिक प्राणी होने के साथ ही इसकी स्मरण शक्ति बहुत अधिक होती है. हमारे द्वारा इनका समय समय पर तो उपचार होता ही है साथ इनके साथ काम करने बाले महावत चारा कटर का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, लेकिन इन 6 दिनों की बात की जाये तो सिर्फ खाना और आराम करना जिससे एक नई ऊर्जा के साथ फिर अपने काम पर वापसी करना है."