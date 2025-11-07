कान्हा नेशनल पार्क की नाइट सफारी का अनोखा नजारा, बाघिन संग 2 शावकों की अठखेलियां
कान्हा नेशनल पार्क में बाघ फैमिली का दीदार करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, नाइट सफारी में बढ़ी पर्यटकों की संख्या
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 11:42 AM IST
मंडला: मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में दिन में तो आसानी बाघों का दीदार होता है लेकिन अब नाइट सफारी में भी पर्यटकों को बाघ देखने मिल रहे हैं. गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात खटिया बफर जोन में एक बाघिन अपने शावकों के साथ अठखेलियां करते नजर आई. नाइट सफारी के इस नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.
कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में भी टाइगर साइटिंग
कान्हा नेशनल पार्क में नाइट सफारी के दौरान एक बाघिन को अपने 2 शावकों के साथ कान्हा की सड़कों पर लगातार देखा जा रहा है. गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात भी वैसा ही हुआ जब खटिया बफर जोन में नाइट सफारी कर रहे पर्यटकों की जिप्सी के सामने तीन टाइगर नजर आए. ये बाघिन और उसके 2 शावक ही थे, जो जंगल में सैर कर रहे थे.
नाइट सफारी में टाइगर फैमिली देख पर्यटक रोमांचित
बाघिन को अपने दो शावकों के साथ देख पर्यटक रोमांचित हो गए. पर्यटकों ने इस रोमांचक दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
बड़ी संख्या में नाइट सफारी करने पहुंच रहे पर्यटक
बीती रात कान्हा नेशनल पार्क में सफारी करने पहुचे पर्यटक कपिल वर्मा ने बताया, "दिन में तो पहले भी सफारी की है, लेकिन रात्रिकालीन सफारी की बात ही कुछ और है. सफारी के दौरान एक टाइग्रेस के साथ उसके दो शावकों को देख मन प्रफुल्लित हो गया. इस मनमोहक दृश्य को मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया."
- सागर में बनेगा चिड़ियाघर, पर्यटन की बढ़ेंगी संभावनाएं, टाइगर रिजर्व में साथ रहेंगे बाघ-तेंदुए-चीते
- पन्ना टाइगर रिजर्व में पहाड़ पर बाघ का रैंप वॉक, अंजाद देख फिदा हुए पर्यटक
कान्हा पार्क के डायरेक्टर रविंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा, " दिन की सफारी में पर्यटकों की कोई कमी नही है, लेकिन रात की सफारी में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. इसमें सबसे बड़ा कारण है नाइट सफारी में बाघ का मिलना. जिससे पर्यटकों को मजा आ रहा है. ये कान्हा पार्क के लिए अच्छा है."