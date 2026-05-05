टाइगर डेथ स्टेट बना मध्य प्रदेश! कान्हा नेशनल पार्क में 9 दिन में बाघिन की पूरी फैमली खत्म
टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व पार्कों में मौत का साया. बाघों की लगातार डेथ बड़ी चिंता का सबब. साल-दर-साल बढ़ा आंकड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 9:40 PM IST
मंडला : टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की मौत साल-दर-साल बढ़ती जा रही है. बीते 12 साल में मध्य प्रदेश में 355 टाइगर मौत के मुंह में समा गए. आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि प्रदेश के सबसे ज्यादा मशहूर कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक प्रकार से होड़ लगी है कि कहां कितने बाघों की मौत ?
इन दिनों कान्हा नेशनल पार्क चर्चा में है. यहां 9 दिन के अंदर एक बाघिन की पूरी फैमिली का खात्मा हो गया. बाघिन और उसके 4 शावक की मौत से पार्क प्रबंधन उबर नहीं पाया कि एक और बाघ की मौत हो गई. चर्चित नर बाघ ‘डिगडोला’ की मौत संदिग्ध मानी जा रही है.
कान्हा प्रबंधन ने बताई बाघिन व शावकों की मौत की वजह
कान्हा प्रबंधन का कहना है कि बाघिन और 4 शावकों की मौत की जांच में खतरनाक संक्रमण की पुष्टि हुई है. ऐसा संक्रमण जो आमतौर पर कुत्तों और बिल्लियों में पाया जाता है. इसी वायरस के कारण पांचों बाघों की जान चली गई. वन अधिकारी अब तर्क दे रहे हैं कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के संक्रमण ने वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाया है.
ऐसी मौतों को रोकने के लिए कान्हा प्रबंधन ने दावा किया है "गश्त बढ़ाई गई है, नए दल तैनात किए गए हैं और हाथियों की मदद से निगरानी तेज की गई है." कान्हा नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर प्रकाश कुमार वर्मा का कहना है "बाघिन व शावकों की मौत संक्रमण से हुई. संक्रमण रोकने के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं. डिगडोला नामक नर बाघ की मौत आपसी संघर्ष का परिणाम संभव है. इस मामले में संक्रमण की आशंका कम है."
कान्हा आने वाले पर्यटकों व गाइड में रोष
लगातार हो रही बाघों की मौतों की जानकारी पाकर वन्यजीव प्रेमी आहत हैं. कान्हा आने वाले पर्यटकों और यहां वर्षों से काम कर रहे गाइड में बाघों की मौतों को लेकर गहरा आक्रोश है. उनका कहना है कि लगातार हो रही मौतें सिर्फ ‘संयोग’ नहीं हो सकतीं, बल्कि यह कहीं न कहीं लापरवाही का परिणाम है. गाइडों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो कान्हा की पहचान और यहां का पूरा पारिस्थितिक संतुलन खतरे में पड़ सकता है. बीते 3 माह में 6 बाघों की मौत, कारण अलग-अलग, लेकिन सवाल वही एक. कान्हा में बाघों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल.
मध्य प्रदेश में 12 साल में 355 बाघों की मौत
पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश की पहचान टाइगर स्टेट के रूप में होती है. साल 2022 में हुई गणना के अनुसार देश में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 785 बाघ हैं. 2018 की गणना में यह संख्या 526 थी. इस प्रकार 4 साल में प्रदेश में बाघों की संख्या में 259 बढ़ी है. मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं. लेकिन अब बड़ी चिंता का विषय है कि टाइगर स्टेट में बाघों की मौतें सबसे ज्यादा होने लगी हैं. बीते 12 साल में मध्य प्रदेश में 355 बाघ मौत के शिकार हुए हैं. सवाल कुछ बाघों की मौत का नहीं, बल्कि जंगलों और टाइगर पार्कों के भविष्य का है. साथ ही वन्य पारिस्थिति तंत्र के नष्ट होने का भी बड़ा सवाल है.
मध्य प्रदेश में बीते 4 माह में 27 बाघों की मौत
मध्य प्रदेश में अगर बीते 6 सालों पर नजर दौड़ाएं तो साढ़े 5 साल में ही करीब ढाई सौ बाघों की मौत हुई है. चिंताजनक बात ये है कि साल-दर-साल मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. साल 2021 में जहां 34 बाघों की मौत हुई तो 2022 में 43 मौतें. अगले साल यानी 2023 में मौतों की संख्या 45 हो गई. 2024 में आंकड़ा फिर 46 और फिर 2025 में आंकड़ा बढ़कर 55 तक पहुंच गया. इस साल भी जिस प्रकार मौत का सिलसिला जारी है, उसे देखकर लगता है कि इस साल फिर रिकॉर्ड ब्रेक होगा. साल 2026 में अप्रैल तक 27 बाघों की मौत हो चुकी है.
जिम्मेदारों के गैरजिम्मेदाराना तर्क
बाघों की मौत को लेकर वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे कहते हैं "लगातार हो रही मौतों के बाद भी वन विभाग की लापरवाही जारी है. फील्ड स्टाफ नियमित गश्त नहीं करता और निगरानी व्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी है. सर्विलांस सिस्टम भी फेल हो रहा है. जिम्मेदार अधिकारी तरह-तरह के बहाने और तर्क देकर मौतों को जस्टीफाई करते हैं." नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार "टाइगर स्टेट में बाघों की मौतों पर कहते हैं टाइगर्स की लगातार हो रही मौतें चिंता का विषय है. निगरानी और संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है."
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कान्हा में वायरस से बाघों को खतरा
कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन और 4 शावकों की मौत के लिए घातक वायरस 'केनाइन डिस्टेंपर वायरस' (CDV) को जिम्मेदार माना जा रहा है. ये वायरस खतरनाक संक्रामक बीमारी है. ये मुख्य रूप से जंगली मांसाहारी जीवों के श्वसन, पाचन और तंत्रिका तंत्र को निशाना बनाता है. कान्हा में 4 शावकों का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इनके पेट खाली थे, फेफड़ों में संक्रमण था. ये वायरस बाघों के लिए अत्यधिक जानलेवा माना जाता है. कुत्तों के माध्यम से जंगली जानवरों तक ये वायरस फैलता है.