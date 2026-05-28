मंडला में बाघों का स्विमिंग पूल, नौतपा में ठंडे-ठंडे पानी में शावकों संग कर रहे मस्ती
मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में वन्यजीवों के लिए सौसर की व्यवस्था, पानी के कुंड में नहाते नजर आए बाघ और उसके शावक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 8:12 PM IST|
Updated : May 28, 2026 at 9:12 PM IST
मंडला: भीषण गर्मी और नौतपा की तपिश से लोगों के हाल बेहाल हैं. प्रदेश में पारा 45 के पार जा रहा है. ऐसे में इंसान से लेकर जानवर, पशु-पक्षी सबकी हालत खराब है. ऐसे में ठंडी हवा और ठंडे पानी की जरूरत सबको महसूस हो रही है. जिसका इंतजाम मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में कर दिया गया है. यहां वन्य जीवों के पानी की खास व्यवस्था हर साल की जाती है. वन्य जीवों को पानी की उपलब्धता के लिये प्राकृतिक और कृत्रिम जल स्रोत तैयार किए गए हैं. जिसमें बाघ और उसके शावक मस्ती करते नजर आए.
गर्मियों में भरे जाते हैं सौसर, बाघ और शावक कर रहे अठखेलियां
कान्हा नेशनल पार्क सुंदर वादियों से परिपूर्ण है. पार्क के अंदर सुंदर तालाब झरने आदि वन्य जीवों की प्यास बुझाते हैं. वहीं गर्मियों के वक्त कृत्रिम सौसर भी तैयार किये जाते हैं. जिनमें लगातार पानी का भराव होता है. इन कृत्रिम सौसर में वन्य जीव खासकर टाइगर पानी पीते हैं और अठखेलियां करते देखे जा सकते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. जहां भीषण गर्मी में बाघ पानी में नहा रहा है और उसके साथ शावक भी अठखेलियां कर रहे हैं.
इन सौसरों मे पानी पाइपों के जरिये भरे जाते हैं. लगातार कर्मचारियों द्वारा इनकी मॉनिटरिंग की जाती है. कान्हा नेशनल पार्क में करीब 345 प्राकृतिक और कृत्रिम सौसर 357 हैं. इन सौसरों से कान्हा के वन्य जीव अपनी प्यास बुझाते हैं.
वन्य प्राणियों के लिए गर्मी में विशेष इंतजाम
कान्हा नेशनल पार्क के एसडीओ आशीष पांडे ने बताया कि "भीषण गर्मी को देखते हुए कान्हा नेशनल पार्क में वन्य प्राणियों के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं. जिसमें प्राकृतिक रूप से निर्मित पानी के स्रोत नदी नाले बावड़ी वगैरा होती हैं, लेकिन कान्हा प्रबंधक के द्वारा कृत्रिम रूप से बावड़ी और शोषरका निर्माण किया जाता है. जहां पर वन प्राणियों के लिए भीषण गर्मी में पानी के पीने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सके.
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कान्हा प्रबंधन के द्वारा प्रतिदिन गश्ती दल के द्वारा पानी के स्रोतों की जांच की जाती है. साफ सफाई कर पानी भरा जाता है. जिससे वन प्राणियों के लिए शुद्ध पानी की उपलब्धता कराई जा सके. कान्हा नेशनल पार्क में प्राकृतिक रूप से 345 जल स्रोत उपलब्ध हैं. वही कृत्रिम रूप से 375 सौसर तैयार किए गए. जिससे वन्य प्राणियों के द्वारा विशाल गर्मी में शुद्ध पानी पी सकें.