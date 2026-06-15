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जंगल की सुरक्षा में तैनात फायर फाइटर की टाइगर ने ली जान, कान्हा टाइगर रिजर्व में खौफनाक घटना

मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में अग्नि सुरक्षा कर्मी को बाघ ने बनाया शिकार, गश्ती दल की नजर पड़ते ही मचा हड़कंप.

Kanha National Park
मृतक की पत्नी और स्थानीय निवासी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 10:05 AM IST

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मंडला: कान्हा नेशनल पार्क से एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां रविवार सुबह पार्क के कोर एरिया में नत्थी घाटी कैम्प के पास एक अग्नि सुरक्षा श्रमिक लखन सिंह की बाघ के हमले में दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान बालाघाट के आमगहन गांव निवासी के रूप में हुई है. घटना के बाद कान्हा प्रबंधन को सूचना दी गई. मौके पर प्रबंधन की टीम पहुंची और परिजनों को बुलाया, इसके बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजन को सौंप दिया गया.

परिजन को अग्रिम आर्थिक राशि सहायता

मृतक फायर वॉचर लखन सिंह की पत्नी सुनीता बाई ने बताया, '' फरवरी माह से मेरे पति कान्हा पार्क में काम करते थे. रविवार सुबह ही वन विभाग द्वारा सूचना मिली कि बाघ ने मेरे पति पर हमला कर दिया है, जिससे उनकी मौत हो गई है.'' वहीं, मृतक के भाई प्रेम सिंह मरावी, '' मेरा भाई कान्हा पार्क में फायर वॉचर का काम करता था. आज सुबह वन विभाग द्वारा सूचना दी गई कि तुम्हारे भाई की बाघ के हमले में मौत हो गई है.''

जानकारी देती मृतक की पत्नी (ETV Bharat)

नत्थी घाटी कैम्प के पास हमला

कान्हा नेशनल पार्क के एसडीओ आशीष पांडेय ने बताया, "आज हमारे लिए बड़ी दुख की घड़ी है. हमारे एक कर्मचारी अग्नि सुरक्षा श्रमिक के एक सदस्य लखन सिंह की बाघ के अचानक हमले से दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया में नत्थी घाटी कैम्प के पास हुआ."

Kanha National Park Tiger Incident
मृतक की पत्नी पंचनामा पर हस्ताकक्षर करते हुए (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "आमतौर पर ज्यादातर बाघ हमले नहीं करते है, लेकिन बाघ अगर एकांत में बैठा है और कोई अचानक से पहुंच जाए तो वह हमला कर देता है."

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