एक सप्ताह पिकनिक के बाद तरोताजा हुए हाथी, कान्हा के जंगलों में गश्ती को फिर तैयार
कान्हा टाइगर रिजर्व के हाथियों की स्पेशल शिविर में मेहमानों जैसी खातिरदारी. फिर से ड्यूटी पर लौटे. अमित चौरसिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 4:05 PM IST
मंडला : कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथियों का 6 दिवसीय रिजुविनेशन कैंप का समापन. कैंप में हाथियों की देखभाल और उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया. इस दौरान हाथियों की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई. सुबह से नहलाने के बाद तेल की मालिश. फिर मनपसंद नाश्ता करने के बाद दोपहर भरपूर डाइट दी गई.
स्पेशल कैंप में 16 हाथी शामिल हुए
कान्हा नेशनल पार्क के परिक्षेत्र सुपखार 6 दिन तक हाथियों ने मौज की. 15 से 20 सितंबर तक आयोजित कैंप में 16 हाथियों का हर स्तर पर परीक्षण किया गया. इनमें 9 नर, 6 मादा तथा एक नवजात हाथी शावक शामिल हैं. ये हाथी वर्षभर वन विभाग के साथ वन्यजीव संरक्षण, गश्ती, वन्यजीव अनुश्रवण एवं ट्रांसलोकेशन जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग करते हैं. मानसून के दौरान कठिन परिस्थितियों में गश्ती एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधी कार्यों में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है.
हाथियों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे
शिविर के दौरान प्रत्येक हाथी की स्वास्थ्य स्थिति का विस्तृत परीक्षण के साथ रक्त, मल एवं मूत्र के नमूने लेकर आवश्यक परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया. शिविर के दौरान हाथियों को एक साथ रहने का अवसर मिला. कान्हा प्रबंधन का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियां हाथियों के सामाजिक व्यवहार को बनाए रखने और उन्हें मानसिक रूप से सक्रिय एवं सहज रखने में सहायक होती हैं.
शिविर में महावत एवं चाराकटरों की दक्षता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है. इसका उद्देश्य हाथियों एवं उनके साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा आपात परिस्थितियों में सुरक्षित एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है.
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महावतों की भी खूब आवभगत हुई
कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर रविन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया "6 दिन में हाथियों के साथ महावत और चारा कटर की छुट्टियां के साथ विशेष देखभाल की गई. अब सभी हाथी तरोताजा होकर अपने काम पर लौट गए हैं. इस बार हमने सुपखार रेंज को चिह्नित कर कार्यक्रम आयोजित किया. इसके पहले हाथी ताल खटिया फिर मुक्की औऱ अब इस साल हमने सुपखार में शिविर काफी उपयोगी साबित हुआ."