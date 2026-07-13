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कान्हा नेशनल पार्क में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, 2500 कुत्तों को वैक्सीन का बूस्टर डोज लगा

कान्हा नेशनल पार्क में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम के लिए कुत्तों को लगाया जा रहा वैक्सीन, 2500 कुत्तों का बूस्टर डोज भी लगभग कंपलीट.

Mandla 2500 dogs vaccination
2500 कुत्तों को लगाया जा चुका है वैक्सीन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 10:40 PM IST

3 Min Read
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मंडला: कान्हा नेशनल पार्क में जंगली जानवरों को संक्रमण से बचाने कुत्तों का वैक्सिनेशन किया जा रहा है. कान्हा पार्क और बफर जोन से लगे गांवों में यह कार्य तेज गति से किया जा रहा है. वैसे तो प्रत्येक वर्ष वैक्सिनेशन का कार्य किया जाता है, लेकिन इस वर्ष इस कार्य में तेजी आई है, क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क में कुछ टाइगर्स में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की पुष्टि हुई है.

हाईकोर्ट ने भी की वैक्सिनेशन कार्य की सराहना

कान्हा नेशनल पार्क में अप्रैल के महीने में एक के बाद एक कई टाइगर्स की मौतें हो रही थीं, जो की कान्हा प्रबंधन के लिये चिंता का विषय बन गया था. कान्हा प्रबंधन मौतों का कारण स्वाभाविक या प्राकृतिक मौत बता रहा था, लेकिन कुछ टाइगर्स की मौत का कारण कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का संक्रमण बताया गया. यह कुत्तों से फैलाने वाली बीमारी है. जिसको लेकर कान्हा प्रबंधन हरकत में आया और संक्रमण को खत्म करने के लिए तेज गति से कुत्तों का वैक्सिनेशन कार्य शुरू किया. इस वैक्सिनेशन कार्य को लेकर हाई कोर्ट ने भी इसकी सराहना की है.

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के रोकथाम के लिए कुत्तों को लगाया गया वैक्सीन (ETV Bharat)

2500 कुत्तों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन

कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन से लगे गांवों में कुत्तों का वैक्सिनेशन किया जा रहा है. वन विभाग और विशेषज्ञ, पशुपालन टीम की निगरानी में गांव के आवारा और पालतू कुत्तों को वेक्सिनेट कर रहे हैं. अब तक 2500 से ज्यादा कुत्तों का वैक्सिनेशन कार्य किया जा चुका है. वहीं, कुत्तों के बूस्टर डोज का कार्य भी अब अंतिम पड़ाव पर है.

Mandla dogs vaccine booster dose
2500 कुत्तों वैक्सिनेशन के बाद बूस्टर डोज भी लगभग कंपलीट (ETV Bharat)

वैक्सिनेशन से कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम

कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन के सहायक संचालक आशीष पांडेय ने बताया कि "कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन का जो क्षेत्र, वह राजस्व ग्राम और वन ग्राम से लगा हुआ है, उन इलाकों में आवारा और पालतू कुत्ते से वन प्राणियों को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस फैलने का खतरा बना रहता है. इस साल कुछ वायरस कान्हा के बाघों में भी फैला था."

Canine distemper virus
कैनाइन डिस्टेंपर वायरस पर रोकथाम (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "इस वाइरस को फैलने से रोकने के लिए पहले चरण में टीकाकरण किया गया था. जिसका बूस्टर डोज लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है. क्योंकि आवारा कुत्ते बफर के साथ ही साथ कोर जोन में भी पहुंच जाते हैं, जिसके कारण संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है. इन्हीं सब की रोकथाम के लिए कान्हा नेशनल पार्क के सभी गेटों में जैसे खटिया, सरही और बालाघाट जिला के मुक्की गेट क्षेत्रों में टीकाकरण किया गया."

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