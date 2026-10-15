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कान्हा नेशनल पार्क में गूंजी 51 किलकारियां, विलुप्त होने से बचा बारहसिंगा, 1100 पार

कान्हा नेशनल पार्क में गूंजी 51 किलकारियां ( Kanha Tiger Reserve )

मंडला: मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर आ रही है. वो बारहसिंगा जिसे पूरी दुनिया में संरक्षण और संवर्धन के लिए जाना जाता है. जो कान्हा नेशनल पार्क से विलुप्ती की कगार पर थे, वहां जुलाई से लेकर अक्टूबर मिड तक 51 बारहसिंगा नवजातों ने जन्म लिया है. जिससे कान्हा की पहचान अब भी बरकरार रहेगी. आज कान्हा में इनकी संख्या बढ़कर 1100 हो गई है.

कान्हा से एक और सुखद खबर आई है. कान्हा के घास के मैदानों में जुलाई से अभी तक 51 नए बारहसिंगा नवजातों का जन्म हुआ है. इनका नवजात छावना बेहद असहाय होता है. चल भी नहीं पाता, इसलिए कान्हा प्रबंधन द्वारा इनकी सतत निगरानी और रख-रखाव किया जा रहा है. हर छावने पर वनकर्मियों की नजर है, ताकि कोई शिकारी या खतरा इनके पास न भटक सके.

वन विभाग के मुताबिक इनके जन्म की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होकर जनवरी-फरवरी तक चलती है. कान्हा नेशनल पार्क के डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी बताते हैं कि " विलुप्ति की कगार से 1100 बारहसिंगा तक का ये सफर वनकर्मियों के जज्बे को सलाम है. जुलाई से लेकर अभी तक 51 नए छावनों यानि बारहसिंगा के बच्चे का जन्म हमारे लिए गर्व का विषय है. कान्हा से सतपुड़ा, संजय गांधी और दूसरे नेशनल पार्कों में बारहसिंगों को भेजा है.

51 बारहसिंगा बच्चों का जन्म (Kanha Tiger Reserve)

जहां उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है. अब इन्हें बांधवगढ़ नेशनल पार्क भेजने की तैयारी है, ताकि बांधवगढ़ के जंगल भी बारहसिंगा की मौजूदगी से और समृद्ध हो सकें. डायरेक्टर कहते हैं हमारा लक्ष्य इन्हें 1500 से ऊपर ले जाना है और अन्य पार्कों में भी आबाद करना है.

बारहसिंगा (Kanha Tiger Reserve)

कान्हा में 1100 से हुई बारहसिंगा की संख्या

कान्हा नेशनल पार्क का गौरव बारहसिंगा जिसे पूरे संसार संरक्षण संवर्धन के लिए जाना जाता है. 1970 में इनकी संख्या घटकर सिर्फ 66 रह गई थी, लेकिन वाइल्ड लाइफ और वन विभाग के अथक प्रयासों, वैज्ञानिक प्रबंधन और सतत निगरानी ने चमत्कार कर दिखाया. आज कान्हा में इनकी संख्या बढ़कर 1100 हो गई है. ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि संरक्षण की दुनिया की सबसे बड़ी सफलता की कहानी है. इनका नवजात छावना असहाय होता है. जिसकी सतत निगरानी रखरखाव कान्हा प्रबंधन द्वारा किया जाता है."