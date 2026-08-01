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मंडला के बैरक नंबर वन में चीफ मिनिस्टर्स काट चुके टाइम, अंग्रेजों से जुड़ी हैं अमिट यादें

मंडला जेल की हर बैरक आजादी के संघर्ष के कहानी बयां करती है. जब कोई इन बैरकों का इतिहास खंगालता है तो उसे एहसास होता है कि कभी इसी जगह बैठकर आजादी के सपने बुने गए थे, यहीं अंग्रेजों के खिलाफ रणनीतियां बनी थीं. इसी जेल से अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने का हौसला मजबूत हुआ था.

सबसे खास बात यह है कि इसी जेल की बैरक नंबर-1 में मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी सजा काटी थी. यही नहीं आपातकाल के दौरान मीसा बंदियों को भी इसी जेल में रखा गया था.

मंडला: नर्मदा नदी के किनारे स्थित मंडला की जेल आजादी के आंदोलन की जीवंत धरोहर है. करीब 4 एकड़ क्षेत्र में फैली इस जेल में जहां आज आम कैदी रहते हैं वहां एक समय ऐसा भी था जब इन्हीं बैरकों में देश की आजादी का सपना देखने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने कैद किया हुआ था.

मंडला जेल की बैरक नंबर-1 में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने काटी सजा (ETV Bharat)

इस जेल में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले 63 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद किया गया था. इनमें बैरक नंबर 1 में मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी सजा काटी थी. यही नहीं आपातकाल के दौरान मीसा बंदियों को भी इसी जेल में रखा गया था.

जेल परिसर में है 63 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की नाम पट्टिका

मंडला की जिला जेल आज भी उन वीरों के संघर्ष की गवाही देती है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर इस जेल में सजा काटी. जेल अधीक्षक संजय सहलाम बताते हैं, "जिला जेल का प्रारंभ 1875 में किया गया था. यह अर्ध अंडाकार शेप में बनी थी. साल 2014 में इसका उन्नयन किया गया था. इसके बाद यहां 3 बैरक एल शेप में बनाई गई. इसके बाद 2025 में एक नई बैरक का निर्माण किया गया है. यहां मेन गेट पर 63 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम एक पट्टिका पर अंकित हैं.

मंडला जेल की बैरक नंबर-1 में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने काटी सजा (ETV Bharat)

यहां बैरक नंबर 1 में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने 27 नवंबर 1944 से 13 जून 1945 तक जेल में सजा काटी. इसके अलावा मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी 28 जून 1944 से 14 जुलाई 1945 तक इसी जेल में सजा काटी थी."

आजादी से पहले नागपुर हुआ करती थी मध्य प्रदेश की राजधानी

बैरक नंबर-1 आज भी उन दिनों की मूक गवाह है, जब सत्ता नहीं बल्कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा सपना हुआ करती थी. जेल अधीक्षक संजय सहलाम बताते हैं, "उस समय मंडला और डिंडोरी एक ही जिला हुआ करते थे. इस पूरे क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मंडला, सिवनी और जबलपुर की जेलों में रखा जाता था. मंडला जिला जेल स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रही. साल 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तब लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले मीसा बंदियों को भी इसी जेल में रखा गया था."

बैरक नंबर एक से मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हैं अमिट यादें (ETV Bharat)

आजादी में आदिवासी समाज की अहम भूमिका

मंडला आदिवासी बहुल्य जिला है और इस क्षेत्र के आदिवासी समाज ने भी आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की यातनाएं झेलीं और मंडला जेल में कई महीनों तक कैद रहे. जेल की पुरानी दीवारें आज भी उन संघर्षों की गाथा सुनाती हैं. मंडला जिला जेल का इतिहास हमें याद दिलाता है कि आजादी केवल एक तारीख नहीं बल्कि हजारों बलिदानों की विरासत है.