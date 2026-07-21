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अर्थ व्यवस्था में कैसे सहायक साबित हो रहे बाघ? ये बताने कान्हा प्रबंधन की टीमों की विलेज विजिट

कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन वन्य जीवों और खासकर बाघ संरक्षण के लिए गांवों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए कर रहा जागरूक.

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बाघ संरक्षण के लिए गांवों में विभिन्न कार्यक्रम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 7:21 PM IST

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मंडला : हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है. वहीं, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में इस दिवस को मनाने की तैयारी 10 दिन पहले से शुरू हो गई है. कान्हा टाइगर रिज़र्व में तो 15 जुलाई से 29 जुलाई तक विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के माध्यम से कान्हा प्रबंधन हर व्यक्ति को वन्यजीव संरक्षण से जोड़ने का प्रयास कर रहा है.

स्कूलों से लेकर चौपालों तक कार्यक्रम

कान्हा टाइगर रिज़र्व प्रशासन इस अभियान के जरिए स्कूलों से लेकर गांवों तक लोगों को बाघों के महत्व और जंगलों की सुरक्षा का संदेश दे रहा है. मंडला और बालाघाट जिले के स्कूलों में चित्रकला संवाद और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां वन विभाग के अधिकारी स्वयं बच्चों से रूबरू होकर उन्हें जैव विविधता पर्यावरण संरक्षण और बाघों की अहम भूमिका के बारे में जानकारी दे रहे हैं. मकसद है कि बच्चे सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अपने आसपास के जंगलों और वन्यजीवों की अहमियत को भी समझें.

कान्हा टाइगर रिजर्व के उपसंचालक प्रकाश वर्मा (ETV BHARAT)

वन्य जीव संरक्षण पर आधारित फिल्में दिखाईं

इसके अलावा कान्हा प्रबंधन द्वारा शाम को गांवों में भगवा संगत कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों, ईको-डेवलपमेंट समितियों और पर्यटन से जुड़े लोगों को संरक्षण अभियान का सहभागी बनाया जा रहा है. इन बैठकों में वन्यजीव संरक्षण पर आधारित फिल्में दिखाई जा रही हैं. यहां बताया जा रहा है कि यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो बाघ भी सुरक्षित रहेंगे और बाघ सुरक्षित रहेंगे तो पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. अभियान के तहत मंडला और बालाघाट में जागरूकता रैलियां भी निकाली जा रही हैं, जिनमें लोगों को बाघ संरक्षण की ऐतिहासिक यात्रा से अवगत कराया जा रहा है.

गांवों में रैली निकालकर जागरूक किया

संदेश साफ है एक समय देश में बाघों की संख्या चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई थी लेकिन लगातार संरक्षण प्रयासों और जनभागीदारी से आज भारत दुनिया में सबसे अधिक बाघों वाला देश बन चुका है. बाघों का भविष्य केवल जंगलों में नहीं, बल्कि लोगों की सोच और सहभागिता में भी सुरक्षित है.

कान्हा टाइगर रिजर्व के उपसंचालक प्रकाश वर्मा ने बताया "बाघ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न स्तर पर किया जा रहा है. वन ग्राम समितियां रैली निकाल कर जनता को जागरूक कर रही हैं. स्कूल-कॉलेज के बच्चों को जंगल के महत्व के साथ ही वन प्राणियों के रहन-सहन के साथ ही 'बाघ हैं तो हम हैं' जैसे कार्यक्रम किये जा रहे हैं."

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