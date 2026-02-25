ETV Bharat / state

मंडला में होली के लिए तैयार हो रहे हर्बल रंग और गुलाल, फूल-सब्जियों से ऐसे बन रहे नेचुरल कलर

मंडला के आसपास के कई गांव में स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं तैयार कर रहीं हर्बल कलर. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं नेचुरल कलर.

MANDLA HERBAL COLOURS AND GULAL
मंडला में होली के लिए तैयार हो रहे हर्बल रंग और गुलाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 8:30 PM IST

मंडला: रंगों के त्योहार होली पर बाजार तरह-तरह के रंग, गुलाल,अबीर से सजने वाले हैं. एक से बढ़कर एक चटखदार रंग और गुलाल इन दुकानों पर मौजूद रहती है. कीमत भी कम नहीं होती लेकिन इन रंगों में से ज्यादातर केमिकल से तैयार होते हैं. यह रंग कहीं न कहीं स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में अब लोग भी सतर्क हुए हैं और हर्बल कलर और गुलाल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

मंडला के आसपास कुछ गांव में ऐसा ही एक समूह है जो हर्बल गुलाल और रंग तैयार करता है एक दम देसी अंदाज में. सब्जियों और फूलों से तैयार यह रंग किसी भी प्रकार से शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है. ईटीवी संवाददाता ने ऐसे ही एक गांव पहुंचकर जाना और समूह की महिलाओं से बातचीत की आखिर कैसे वे यह हर्बल कलर तैयार करती हैं.

मंडला के आसपास के कई गांव में स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं तैयार कर रहीं हर्बल कलर (ETV Bharat)

होली के लिए तैयार हो रही हर्बल गुलाल

मंडला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ऐसे में यहां महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से एक संस्था कई सालों से काम कर रही है. माहिष्मती फार्मा नाम की इस संस्था से 1200 महिलाएं जुड़ी हैं जो 16 गांव में अलग-अलग ग्रुप में काम करती हैं. इस संस्था से जुड़ी महिलाएं घर-घर प्राकृतिक कलर तैयार करने में जुटी हुई हैं. होली के अलावा भी ऐसे ही कई भारतीय त्योहारों पर उन्हें काम दिया जाता है इससे स्वसहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं की अच्छी खासी कमाई हो जाती है.

Mandla women making natural colors
होली के लिए तैयार हो रही हर्बल गुलाल (ETV Bharat)

फूल और सब्जियों से तैयार हो रहे नेचुरल कलर

ईटीवी भारत की टीम ने इन महिलाओं से चर्चा की और जाना कि आखिर कैसे वे इन कलर्स को तैयार करती हैं. संस्था से जुड़ी संगीता गुप्ता ने बताया कि "हम लोग होली के लिए रंग और गुलाल तैयार कर रहे हैं. इसे बनाने के लिए पालक की भाजी, गेंदे के फूल, गुड़हल के पत्ते, चुकंदर जैसी कई चीजों का पाउडर तैयार करते हैं. पाउडर तैयार करने के पहले इन्हें सुखाया जाता है और फिर पाउडर तैयार करने के लिए सिलबट्टे पर पीसा जाता है. फिर इसे सुखाकर आपस में कलर के हिसाब से मिक्स करते हैं और फिर अलग-अलग कलर और गुलाल तैयार करते हैं. इसके बाद इसे पॉलिथिन में पैक करते हैं."

mandla women making natural colors
रंग बनाने कर रहे चुकंदर और सब्जियों का उपयोग (ETV Bharat)

'हर्बल गुलाल और रंग से नहीं है कोई नुकसान'

संगीता गुप्ता बताती हैं कि "बाजार में मिलने वाली गुलाल और रंग में केमिकल होता है और शरीर पर इससे रिएक्शन होता है. सबसे ज्यादा समस्या बाल झड़ने और आंखों में जलन की होती है. ऐसे में कई लोग अब होली खेलना चाहते हैं लेकिन रंगों से बचते हैं ऐसे में उनके लिए हर्बल कलर और गुलाल अच्छा विकल्प है. बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग इन रंगों का इस्तेमाल कर अच्छी तरह से होली मना सकते हैं."

Holi Natural colors
फूल और सब्जियों से तैयार हो रहे नेचुरल कलर (ETV Bharat)

नेचुरल तरीके से गुलाल तैयार कर रहीं समूह से जुड़ीं तुलसी चंद्रोल ने बताया कि "हम लोगों को संस्था सभी सामान उपलब्ध कराती है. और हम प्राकृतिक तरीके से कलर तैयार करते हैं. हम लोग जो कलर तैयार कर रहे हैं यह पूरी तरह से हर्बल है. इसमें चुंकदर, सब्जियों और फूलों के रंग से इसे तैयार करते हैं. होली पर बाजार में मिलने वाले हर कलर और गुलाल में केमिकल होता है जो शरीर के लिए बहुत नुकसान करता है."

Holi herbal colours gulal
स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं तैयार कर रहीं हर्बल कलर (ETV Bharat)

'ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है नेचुरल कलर'

संस्था के ही नीलेश कुमार दुबे कहते हैं कि "यहां पर तैयार हर्बल कलर केमिकल मुक्त है. इसको लगाने से किसी प्रकार की परेशानी नहीं है." उन्होंने लोगों से अपील की है कि "यह हर्बल होली कलर मंडला में उपलब्ध है. इसके अलावा इस कलर को लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं. हमारी संस्था कई जानी मानी ऑनलाइन माध्यम से इसे बेचने का काम कर रही है."

Holi Natural colors
हर्बल गुलाल और रंग से नहीं है कोई नुकसान (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि "इसके अलावा भी महिलाएं कई तरह के प्रोडक्ट तैयार करती हैं. इसमें कई प्रकार के फ्लेवर वाला गुड़, आंवला कैंडी, कोदो-कुटकी जैसे कई उत्पाद मिल जाएंगे. ऐसा करने से महिलाओं की भी अच्छी खासी आमदनी हो रही है और उन्हें गांव में ही रोजगार मिल रहा है."

