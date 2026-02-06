ETV Bharat / state

गरीबों की थाली में पहुंच रहा रिजेक्टेट अनाज!, मंडला के सरकारी गोदामों में घुना 15000 क्विंटल गेहूं

समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा गया हजारों क्विंटल गेहूं, जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण अब खाने लायक नहीं बचा है. अनदेखी और समय पर गेहूं का उठान न होने से घुन लग गया है. यह स्थिति केवल एक सरकारी भंडारण केंद्र की नहीं है, बल्कि यह हालत नैनपुर, बम्हनी और बिछिया क्षेत्रों में स्थित लगभग 9 सरकारी गोदामों में भंडारण की यही स्थिति है. जिम्मेदारों ने गेहूं में दवा का छिड़काव नहीं किया, जिससे गोदामों रखे पूरे गेहूं की गुणवत्ता खराब हो गई है.

मंडला: मध्य प्रदेश के सरकारी गोदामों में रखा कई क्विंटल अनाज हर साल सड़ जाता है. ऐसी ही एक तस्वीर मंडला के सरकारी गोदाम से सामने आई है, जो सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है. किसानों के पसीने से पैदा हुआ अन्न, जो गरीबों की थाली तक पहुंचना था. आज सरकारी गोदामों में घुन का शिकार बन चुका है. इस समस्या से मंडला के सरकारी अनाज भंडारण व्यवस्था की घोर लापरवाही उजागर हुई है.

यहां करीब 15 हजार क्विंटल गेहूं में घुन लग चुका है, चौंकाने वाली बात यह है कि यह अनाज पिछले 21 महीनों से गोदामों में यूं ही रखा हुआ था. न समय पर उठाव हुआ, न कीटनाशकों का छिड़काव और न ही किसी ने पलटकर देखने की जहमत उठाई. यदि बाजार मूल्य और भंडारण लागत को जोड़ा जाए, तो इस लापरवाही से सरकारी खजाने को 50 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान की आशंका है. यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, बल्कि उस अन्न की बर्बादी है जो हजारों परिवारों का पेट भर सकता था.

घुने गेहूं को पीडीएस दुकानों में भेजने की तैयारी

सरकार और प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए हुए कांग्रेस नेता अशोक मर्सकोले ने कहा, "घुन लगा गेहूं साफ कर क्या प्रशासन गरीबों को खिलाने की तैयारी कर रहा है? विभाग से जुड़े लोगों से जानकारी मिल रही है कि इसी खराब गेहूं को पीडीएस प्रणाली के जरिए राशन दुकानों तक भेजने की योजना बनाई जा रही है. आनन-फानन में गेहूं की सफाई और सेग्रीगेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल सफाई से घुन लगा अनाज सुरक्षित और खाने लायक हो सकता है? क्या जिम्मेदारों की लापरवाही की कीमत गरीब चुकाएगा?"

एफसीआई ने रिजेक्ट कर दिया था गेहूं

नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक हेमंत वर्मा ने बताया कि "नैनपुर और बम्हनी में 2024 का गेहूं है. 2024 -25 में गेहूं का उपार्जन का काम जो था मार्फेट एजेंसी द्वारा किया गया था. एजेंसी ने कुछ चमक विहीन गेहूं खरीद कर लिया था. जिसको एफसीआई की टीम रिजेक्ट कर खरीदने से इंकार कर दिया था. जांच में यह गेहूं गुणवत्ताहीन पाया गया था, जिस कारण एफसीआई ने उठाओ नहीं कराया था. इसके बाद लंबे समय से गेहूं वेयर हाउस में रखा हुआ है. इस कारण कुछ गेहूं खराब हो गया, जिसकी साफ सफाई वेयर हाउस के मैनेजर के द्वारा कराई है