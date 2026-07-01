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मंडला में बच्चियों के हॉस्टल में तंत्र-मंत्र!, वार्डन के जादू-टोना से खौफ, मटकों का भंडार बरामद

मंडला के शासकीय कन्या परिसर छात्रावास की छात्राओं ने वार्डन पर लगाया जादू-टोने का आरोप, बच्चों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर की कार्रवाई की मांग.

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शासकीय कन्या छात्रावास की वार्डन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
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मंडला: शासकीय कन्या परिसर छात्रावास चटुआमार में सोमवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब बड़ी संख्या में छात्राएं सहायक संचालक जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय पहुंच गईं. आक्रोशित छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षिका सिंधिया चौकसे पर मानसिक प्रताड़ना, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और तांत्रिक क्रियाओं के जरिए जादू-टोना कराने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग की. छात्राओं का कहना है कि वे पहले भी कई बार शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनका आक्रोश खुलकर सामने आ गया.

जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप

प्रदर्शन कर रही छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास अधीक्षिका सिंधिया चौकसे छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करती हैं. इसके अलावा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करती हैं और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं. इतना ही नहीं, छात्राओं ने अधीक्षिका पर तंत्र मंत्र के माध्यम से जादू-टोना कराने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं. नाराज बच्चों का कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद प्रशासन ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया.

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हॉस्टल से मटकों का भंडार बरामद (ETV Bharat)
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छात्राओं ने वार्डन के खिलाफ की कार्रवाई की मांग (ETV Bharat)

गार्जियन बेटियों को छात्रावास से निकालने को मजबूर

छात्राओं के समर्थन में पहुंचे अभिभावकों ने भी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. गोंडवाना यूनियन के अध्यक्ष सेम परस्ते ने चेतावनी देते हुए कहा, "हम लोग लंबे समय से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है. अगर जल्द आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो लोग अपनी बेटियों को छात्रावास से निकालने के लिए मजबूर होंगे."

जनजातीय कार्य विभाग के सहायक संचालक कुलदीप कटहल ने बताया, "छात्रावास में बच्चों के उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त हुई है. संबंधित अधीक्षिका के विरुद्ध पूर्व में भी शिकायतें हुई थीं, जिसमें उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन न्यायालय से स्थगन आदेश मिलने के बाद उन्हें पुनः पदस्थ किया गया था. अब जिला प्रशासन के निर्देश पर शिकायतों की जांच कर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी."

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