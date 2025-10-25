मंडला में गजब हो गया!, स्कूल यूनिफॉर्म में शराब खरीद रहीं छात्राएं, वीडियो सामने आने पर बवाल
मंडला में स्कूली यूनिफॉर्म में अंग्रेजी शराब खरीदने ठेके पर पहुंच गईं छात्राएं. वीडियो हुआ वायरल, जिला प्रशासन मामले की कर रहा जांच.
मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. यहां शासकीय स्कूल की छात्राएं स्कूल ड्रेस में अंग्रेजी शराब की दुकान पर शराब खरीदने पहुंच गईं. मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही जिला प्रशासन और आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया. जिले के आला अधिकारी तुरंत उस शराब की दुकान पर पहुंच गए. एसडीएम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करके मामले की पुष्टि की है. अधिकारियों ने मामले की जांच के बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही.
शराब खरीदते छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल
मामला मंडला के नैनपुर कस्बे का है. जहां शनिवार को एक स्कूल की कुछ छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में अंग्रेजी शराब खरीदती दिखाई दीं. शराब खरीदने से पहले वे अपने चेहरों को दुपट्टे से ढक लेती हैं और शराब खरीदने के बाद वे वहां से चली जाती हैं. वहां, पर मौजूद एक समाजसेवी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही जिला प्रशासन सकते में आ गया और कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम आशुतोष ठाकुर मौके पर पहुंच गए. उन्होंने दुकान का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की.
एसडीएम ने सीसीटीवी फुटेज जांच से मामले की पुष्टि की
एसडीएम आशुतोष ठाकुर ने बताया कि "प्रारंभिक जांच में स्कूली छात्राओं को शराब बेचे जाने की सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हुई है." उन्होंने स्पष्ट किया कि "नाबालिगों को नशीले पदार्थ बेचना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है. इस मामले में आबकारी विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं." वहीं, मामले की जानकारी मिलने के बाद आबकारी विभाग की टीम सहायक निरीक्षक सेली उइके भी शराब दुकान पर पहुंच गईं.
जांच के बाद नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई
जिला आबकारी अधिकारी रामजी पांडे ने बताया कि "यह जांच की जाएगी कि शराब खरीदने वाली लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम है या अधिक. नाबालिग को शराब बेचना जनरल लाइसेंस कंडीशन (जीएलसी) का गंभीर उल्लंघन है. एक विशेष जांच टीम भी नैनपुर भेजी गई है. सभी सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी जाएगी. इसके बाद दुकान संचालक पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."