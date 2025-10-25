ETV Bharat / state

मंडला में गजब हो गया!, स्कूल यूनिफॉर्म में शराब खरीद रहीं छात्राएं, वीडियो सामने आने पर बवाल

मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. यहां शासकीय स्कूल की छात्राएं स्कूल ड्रेस में अंग्रेजी शराब की दुकान पर शराब खरीदने पहुंच गईं. मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही जिला प्रशासन और आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया. जिले के आला अधिकारी तुरंत उस शराब की दुकान पर पहुंच गए. एसडीएम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करके मामले की पुष्टि की है. अधिकारियों ने मामले की जांच के बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही.

शराब खरीदते छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल

मामला मंडला के नैनपुर कस्बे का है. जहां शनिवार को एक स्कूल की कुछ छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में अंग्रेजी शराब खरीदती दिखाई दीं. शराब खरीदने से पहले वे अपने चेहरों को दुपट्टे से ढक लेती हैं और शराब खरीदने के बाद वे वहां से चली जाती हैं. वहां, पर मौजूद एक समाजसेवी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही जिला प्रशासन सकते में आ गया और कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम आशुतोष ठाकुर मौके पर पहुंच गए. उन्होंने दुकान का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की.

एसडीएम ने सीसीटीवी फुटेज जांच से मामले की पुष्टि की