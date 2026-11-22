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मंडला में चल रहा पुष्पा राज! वन माफियाओं ने काट डाले सैकड़ों बेशकीमती पेड़

मंडला में वन माफियाओं ने काट डाले सैकड़ों पेड़ ( ETV Bharat )

मंडला: जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, सवाल उन्हीं की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं. मंडला के जंगलों में वन माफिया की सक्रियता अब जंगलों के अस्तित्व पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है. ताजा मामला मोतिनाला वन परिक्षेत्र की मेंढ़ा और छपरतला बीट से सामने आया है. जहां वन माफिया ने कथित तौर पर सैकड़ों हरे-भरे पेड़ों को काटकर जंगल को उजाड़ दिया.

ग्रामीणों का दावा है कि लंबे समय से पेड़ों की कटाई हो रही थी, लेकिन वन विभाग की गश्ती और निगरानी कहीं नजर नहीं आई. जब मीडिया की टीम जंगल के भीतर पहुंची तो वहां सालबीज, सतकट्टा, सागौन और बीजा जैसी बेशकीमती प्रजातियों के पेड़ों के सैकड़ों ठूंठ नजर आए. जंगल में दूर-दूर तक कटे हुए पेड़ों के निशान वन माफिया की सक्रियता की कहानी बयां कर रहे थे.