मंडला में फीमेल ग्रीन सोल्जर्स, कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगल की सुरक्षा कर रही हैं महिलाएं
मंडला में ग्रीन सोल्जर्स के रूप में महिलाओं की अहम भूमिका, लाठी लेकर जंगल में करतीं हैं गश्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 5:53 PM IST
रिपोर्ट: अमित चौरसिया
मंडला: कान्हा नेशनल पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. अब यह नेशनल पार्क सिर्फ बाघों और जंगलों के लिए ही नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल के रूप में भी पहचान बना रहा है. यहां वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड से लेकर रेंजर और डीएफओ तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महिलाएं निभा रही हैं. इतना ही नहीं, जंगल सफारी कराने वाली जिप्सी की ड्राइवर और गाइड भी महिलाएं हैं, जबकि पार्क की कैंटीन का संचालन भी महिलाओं के हाथों में है.
ग्रीन सोल्जर्स के रूप में महिलाओं की अहम भूमिका
कान्हा टाइगर रिजर्व में अब महिलाएं 'ग्रीन सोल्जर्स' के रूप में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. ये महिलाएं जंगलों में पहुंचकर न सिर्फ वन्य जीवों की निगरानी करती हैं, बल्कि शिकार जैसी अवैध गतिविधियों पर भी नजर रखती हैं. कठिन परिस्थितियों में भी उनका हौसला पुरुष कर्मचारियों से कम नहीं है. कोर एरिया और बफर एरिया में तैनात कई महिला फॉरेस्ट गार्ड कैंप में रहकर सुबह से शाम तक लगातार पेट्रोलिंग करती हैं.
ग्रीन सोल्जर्स सिर्फ जंगल की सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं, वे आसपास के गांवों की महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण, आजीविका और आत्मनिर्भरता के लिए भी जागरूक कर रही हैं. उनकी पहल से स्थानीय समुदाय में रोजगार और स्वावलंबन के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं.
लाठी लेकर महिलाएं जंगल में करतीं हैं गश्ती
कान्हा में कई महिलाएं प्रशिक्षित गाइड के रूप में पर्यटकों को जंगल की जानकारी देती हैं. वहीं, कुछ महिलाएं जिप्सी ड्राइवर बनकर पर्यटकों को जंगल सफारी कराती हैं. पार्क प्रबंधन द्वारा संचालित वन मुक्की औषधालय और स्कूल में भी महिलाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं. यहां लक्ष्मी और करुणा सिस्टर स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.
कान्हा नेशनल पार्क कोर जोन में कार्यरत पुष्पलता ताराम का कहना है कि " हम जंगल में गश्ती करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हमें एक लाठी मिलती है और एक मोबाइल होता है. वन विभाग प्रबंधन से पूरा सहयोग मिलता है."
- मिलिए शहर की रूफटॉप महिला गार्डनर से, वंदना जोशी ने दर्जनों घरों की छत को बदल दिया खेतों में
- पिंक बस और पार्किंग योजना ने तोड़ा दम! महिला सशक्तिकरण की योजनाओं पर पुरुषों का कब्जा
कोर जोन की वन परिक्षेत्र अधिकारी सीता जमरा का कहना है कि "मुक्की जोन में 36 से ज्यादा महिला वन क्षेत्र में कार्यरत हैं. जिसमें बीट गार्ड, गाइड, जिप्सी ड्राइवर, लैब टेक्नीशियन, स्कूल टीचर, डॉक्टर और रेंजर हैं, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभा रही हैं.