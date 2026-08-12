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मंडला में EOW की रेड, क्लर्क के पास मिली 3 गुना प्रॉपर्टी, अभी पूरी कुंडली खुलना बाकी

क्लर्क के आवास पर ईओडब्लू की दबिश. कई दस्तावेज मिले, जिससे साफ है कि आय से अधिक संपत्ति बनाई है. अमित चौरसिया की रिपोर्ट.

Mandla EOW raid
मंडला में ईओडब्लू की रेड, क्लर्क के पास मिली 3 गुना प्रॉपर्टी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 7:29 PM IST

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मंडला : जबलपुर EOW ने बुधवार को वन विभाग के लिपिक के घर छापा मारा. टीम ने घर का कोना-कोना छाना. इस दौरान कई दस्तावेजों के अलावा संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया. जांच के दौरान पता चला कि क्लर्क ने अब तक जितनी सैलरी पाई, उससे कई गुना प्रॉपर्टी और नगदी के रूप में मिली है. ईओडब्लू की जांच अभी जारी है. संभावना है कि अभी और भी कई खुलासे हो सकते हैं.

लगातार मिल रही थी शिकायतें

EOW की टीम ने बुधवार सुबह पश्चिम सामान्य वन मंडल मंडला में पदस्थ लिपिक स्वेतांक चौरसिया के राज राजेश्वरी वार्ड स्थित आवास पर दबिश दी. EOW को स्वेतांक चौरसिया के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें मिली थीं. शिकायत के आधार पर EOW की टीम ने कार्रवाई की. टीम ने संपत्ति के दस्तावेजों के साथ अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की. अधिकारियों की टीम आय और संपत्ति का मिलान कर यह पता लगाने में जुटी है कि लिपिक की कुल संपत्ति उसकी वैध आय के मुकाबले कितनी अधिक है.

ईओडब्लू के डीएसपी मंजीत सिंह चावला (ETV BHARAT)

छापे के दौरान घर में क्या-क्या मिला

EOW की जांच में अब तक 4 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना, 50 लाख का मकान, महंगी दुकान, 5 लाख कैश मिला है. कुल मिलाकर कुल सैलरी के 3 गुना संपत्ति अब तक मिली है. स्वेतांक चौरसिया को उसके पिता की अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर वन विभाग में नौकरी मिली थी. नौकरी के दौरान अर्जित संपत्ति को लेकर अब EOW की जांच चल रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कुल कितनी संपत्ति सामने आई और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी.

Mandla EOW raid
मंडला में क्लर्क के घर दस्तावेजों की पड़ताल करती ईओडब्लू टीम (ETV BHARAT)

आय से कई गुना संपत्ति बनाई

ईओडब्लू के डीएसपी मंजीत सिंह चावला का कहना है "आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है. फिलहाल दस्तावेजों की जांच जारी है. इन दस्तावेजों के आधार पर पता चला है कि कई गुना संपत्ति अर्जित की गई है. समाजसेवी राजेश जैन की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है."

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