आदिवासी साथ में करते रहे पूजा, तो विवाद क्यों? मंडला में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना पर दो पक्ष आमने-सामने

मंडला : दुर्गा मां की मूर्ति स्थापना को लेकर आदिवासी समाज व ओबीसी समाज में शुक्रवार को विवाद की स्थिति बन गई है. आदिवासी समाज का दावा है कि वे सैकड़ों वर्षों से इस स्थान पर खेरमाई माता की पूजा करते आरहे हैं. वहीं ओबीसी समाज का कहना है कि हम लोग भी पिछले सैकड़ो वर्षों से देवी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, जिसमें आदिवसी समाज भी सहभागी रहा है, अब अचानक आदिवासी वर्ग के कुछ लोग ना जाने क्यों इसे लेकर विवाद कर रहें. इस मंदिर को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने मंदिर पर स्टे लगा दिया था.

आदिवासी समाज साथ करता रहा है पूजा, फिर विरोध क्यों?

आदिवासी समाज के जालम सिंह उईके ने आरोप लगाते हुए कहा, '' जब प्रशासन ने रोक लगाई थी तो फिर पुलिस और राजस्व विभाग की मौजूदगी में मूर्ति स्थापना कैसे कर दी गई? मूर्ति को वहां से हटाया जाए. वहीं, ओबीसी समाज व ग्राम पंचायत के उपसरपंच अश्विन बाजपेयी ने कहा, '' हम भी पिछले कई वर्षों से इसी स्थान पर पूजा अर्चना करतें आ रहे हैं. आदिवासी समाज भी हमारे साथ पूजा अर्चना में हमेशा साथ रहा है. अब भी सभी की सहमति से मूर्ति की स्थापना की गई है लेकिन पता नहीं कौन लोग हमारी मूर्ति का विरोध कर रहे हैं.''

दुर्गा मां की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा, '' हम अपेक्षा करतें हैं कि जैसे हम किसी के धार्मिक कार्यों में अड़ंगा नहीं अड़ाते, ठीक वैसे ही कुछ लोगों को हमारे देव स्थान पर अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए. हम लोग इतने वर्षों से एक साथ रहते आए हैं. कभी कोई समस्या नहीं आई लेकिन इस बार मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद किया जा रहा है, जो सही नहीं है.