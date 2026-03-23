मंडला में डंपर-ट्रक की भिड़ंत, मजदूर की मौत पर बवाल, NH पर शव रख चक्काजाम
मंडला में तेज रफ्तार डंपर ने ट्रक को भीषण टक्कर मारी. हादसे में 3 लोग गंभीर घायल. एक घायल की अस्पताल ले जाते वक्त मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 4:39 PM IST
मंडला : मंडला में सड़क हादसे के बाद राष्ट्रीय राज्यमार्ग 30 पर शव रखकर ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन. गुस्साए लोगों ने शव हाईवे पर रखकर हंगामा किया. घंटों चक्काजाम किया. हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस व प्रशासन के अफसरों ने गुस्साए ग्रामीणों का समझाइश देकर चक्काजाम खत्म कराया.
सड़क हादसे में ट्रक सवार 3 मजदूर गंभीर
मंडला और बालाघाट जिले की सीमा पर स्थित शर्मा होटल के पास नेशनल हाईवे-30 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ. मवई से मंडला की ओर लकड़ी लेकर जा रहे ट्रक को बिलासपुर से जबलपुर की ओर आ रहे तेज रफ्तार हाइवा ने खतरनाक टक्कर मारी.
हादसे में ट्रक में सवार 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. झीगरा टोला मझगांव निवासी मजदूर इन्द्रेश पन्द्रे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.
पूरा गांव उमड़ा नेशनल हाईवे पर
हादसे दो अन्य लोग भी घायल हैं, जिनका इलाज जारी है. मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम और गुस्से का माहौल बन गया. आक्रोशित ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे और मृतक का शव हाईवे पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते नेशनल हाईवे-30 पर लंबा जाम लग गया.
दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं. ग्रामीणों का आरोप है कि इस हाईवे पर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है.
- बिजली संकट से गुस्साए ग्रामीण उतरे भोपाल-पचमढ़ी हाईवे पर, 2 घंटे तक चक्काजाम
- मेडिकल कॉलेज की बस ने बाइक सवार को कुचला, कई मीटर घसीटा, मौत के बाद चक्काजाम
पीड़ित परिवार को 5 लाख मुआवजे की मांग
गुस्साए लोगों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और दोषी चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की. लोगों का कहना था कि पीड़ित परिवार को तुरंत 5 लाख की आर्थिक मदद दी जाए. घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार बैहर, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. काफी देर तक चली समझाइश और आश्वासन के बाद किसी तरह ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ. तहसीलदार जमुना प्रसाद भगत ने बताया "शासन के प्रावधान के अनुसार पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा."