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मंडला सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पहुंची बम स्क्वायड टीम

पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेते हुए हर आने-जाने वाले व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस ईमेल की तकनीकी जांच में जुटी हुई है. वहीं किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है. प्रशासन की तरफ से नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

मंडला: मंडला जिला एवं सत्र न्यायालय को रविवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. यह धमकी एक अज्ञात ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और न्यायालय परिसर की सघन जांच शुरू कर दी गई.

जानकारी मिलने पर बुलाई गई बम स्क्वायड टीम

मंडला अनुविभागीय अधिकारी पीयूष मिश्रा ने बताया, आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ईमेल के जरिए जिला एवं सत्र न्यायालय मंडला को बम से उड़ाने से संबंधित ईमेल आया है. जिसकी जानकारी मिलने पर तत्काल यहां पर बम स्क्वायड टीम बुलाई गई है. थाना प्रभारी के साथ ही हम लोग यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं. ताकि ऐसी अगर किसी प्रकार की कोई बात हो तो उसका पता लगाया जा सके इसके अलावा क्योंकि यह घटना जो है यह जानकारी विवेचना की जा रही है कि मेल किसने किया था कहां से आया था अपराध दर्ज करके विवेचना करके पता लगाया जाएगा.

1 महीने 8 दिन के भीतर बम से उड़ाने के 9 मेल आए

बीते महीने की 9 फरवरी को सबसे पहले एम्स को बम से उड़ाने का एक मेल आया था. उसके बाद पीपुल्स यूनिवर्सिटी को उड़ाए जाने की धमकी 2 बार दी गई. इसके बाद ऐसा ही धमकी भरा मेल जिला कोर्ट में भी आया. जेके अस्पताल में अब तक 2 बार इस तरह के धमकी भरे मेल आ चुके हैं. इसी तरह से नापतौल विभाग में भी 2 बार धमकी भरे मेल आए. कुल मिलाकर 9 फरवरी से 18 मार्च तक कुल 9 बार अलग-अलग जगहों पर ऐसी धमकियां आ चुकी हैं. इससे पहले सतना और मैहर कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है.