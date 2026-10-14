मंडला के सरकारी अस्पताल में अजब व्यवस्था, मरीज की ड्रिप परिजन हाथ में पकड़े, दूसरा स्ट्रेचर ढकेल रहा
मंडला जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर सवाल, मरीज की ड्रिप परिजन हाथ में पकड़े दिखे, ठेका कंपनी और ड्यूटी डॉक्टर को नोटिस. रिपोर्ट अमित चौरसिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 3:34 PM IST
मंडला: मंडला जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाली तस्वीर सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रबंधन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. ड्रिप लगी महिला मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाने और परिजनों के हाथ में ड्रिप दिखाई देने वाली तस्वीर ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने संबंधित ठेका कंपनी और ड्यूटी डॉक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
मरीज की ड्रिप उनके परिजन हाथ में पकड़े स्ट्रेचर पर ले जाते नजर आए
दरअसल, मंडला जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में ड्रिप लगी महिला मरीज को परिजनों द्वारा स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा गया. इस दौरान मरीज के परिजन ड्रिप को हाथ में पकड़े नजर आए, जबकि एक अन्य व्यक्ति स्ट्रेचर को धक्का देकर ले जा रहा था. इस तस्वीर ने जिला अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और उनकी देखभाल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. आखिर मरीज को अस्पताल के भीतर ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा? क्या मरीजों की सुविधा के लिए तैनात व्यवस्था ठीक ढंग से काम कर रही थी?
ठेका कंपनी और ड्यूटी डॉक्टर को नोटिस
मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन सिविल सर्जन डॉ. विजय धुर्वे ने बताया कि "संबंधित ठेका कंपनी गौरीका वेंचर को नोटिस जारी किया है. वहीं, ड्यूटी डॉक्टर को भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया है."
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अब बड़ा सवाल यह है कि नोटिस के बाद क्या अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार होगा. क्या मरीजों को समय पर स्ट्रेचर और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी या फिर यह मामला जवाब-तलब तक ही सीमित रह जाएगा. फिलहाल, अस्पताल प्रबंधन की ओर से जवाब मांगा गया है. अब आगे की कार्रवाई और व्यवस्थाओं में होने वाले सुधार पर सबकी नजर रहेगी.