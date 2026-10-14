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मंडला के सरकारी अस्पताल में अजब व्यवस्था, मरीज की ड्रिप परिजन हाथ में पकड़े, दूसरा स्ट्रेचर ढकेल रहा

मंडला में मरीज की ड्रिप उनके परिजन हाथ में पकड़े स्ट्रेचर पर ले जाते दिखे ( ETV Bharat )

मंडला: मंडला जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाली तस्वीर सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रबंधन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. ड्रिप लगी महिला मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाने और परिजनों के हाथ में ड्रिप दिखाई देने वाली तस्वीर ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने संबंधित ठेका कंपनी और ड्यूटी डॉक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

मरीज की ड्रिप उनके परिजन हाथ में पकड़े स्ट्रेचर पर ले जाते नजर आए